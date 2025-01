Benfica enfrenta o Braga, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria (POR). O confronto será transmitido pelo NSports, na TV fechado e no YouTube.

Em formato de mata-mata, a Taça da Liga está sendo disputada entre quatro equipes: Sporting e Porto, e Benfica e Braga. A primeira semifinal acontece nesta terça-feira (7). Os vencedores avançarão para a final, que está agendada para sábado (11).

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA X BRAGA

SEMIFINAL - TAÇA DA LIGA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria (POR)

📺 Onde assistir: NSports

🟨 Árbitro: Cláudio Pereira

🚩 Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

🖥️VAR: Bruno Esteves

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Kökçü, Aursnes e Florentino Luís; Aktürkoglü, Di María e Pavlidis.



BRAGA (Técnico: Carlos Carvalhal)

Lima; João Ferreira, Robson Bambu e Niakaté; Zalazar, João Moutinho, Yuri Ribeiro e Roger Fernandes; Bruma, Ricardo Horta e El Ouazzani.

