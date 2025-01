Athletic Bilbao enfrenta o Barcelona, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pela semifinal da Supercopa da Espanha. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Abdullah Sports City, em Jidá (SAU). O confronto será transmitido pelo streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A Supercopa da Espanha será disputada por quatro times: os campeões e vices da La Liga (Real Madrid e Barcelona, respectivamente) e da Copa do Rei da Espanha (Athletic Bilbao e Mallorca, respectivamente), em formato mata-mata com semifinais e final.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC BILBAO X BARCELONA

SEMIFINAL - SUPERCOPA DA ESPANHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Gorasabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Inigo Ruiz, Berenguer; Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta.



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Kounde, Cubarsi, Iñigo Martinez, Balde; Casadò, Pedri, Gavi; Raphinha, Fermín Lopez, Lewandowski.

