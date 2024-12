Benfica x Bologna: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Benfica enfrenta o Bologna nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em um jogo pela 6ª rodada da Champions League. A transmissão do jogo será realizada pela Max ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Este confronto é crucial para ambas as equipes, com o Benfica buscando uma vitória para se aproximar do G8 e o Bologna lutando por seu primeiro triunfo na competição. O time português, sob a liderança de Bruno Lage, ocupa a 15ª posição com 9 pontos, enquanto o Bologna, comandado por Vincenzo Italiano, está na 33ª posição com apenas um ponto.



A equipe do Benfica enfrenta incertezas sobre a participação de Renato Sanches e Tiago Gouveia, ausentes no último treino. Arthur Cabral, elogiado por Lage, pode ser a novidade no time, que deve adotar um esquema 4-3-3. O Bologna, por sua vez, não contará com Orsolini, lesionado, mas terá Castro disponível para o jogo.



A transmissão do jogo será realizada pela Max. A arbitragem será de Radu Marian Petrescu, auxiliado por Radu Adrian Ștefan Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, com Pol van Boekel no VAR.

➡️ Campeão do mundo com Messi faz forte desabafo: ‘Sou alguém que ninguém liga’

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica X Bologna

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, Portugal

📺 Onde assistir: Max (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kokcu e Di Maria; Pavlidis, Arthur Cabral e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

Bologna

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi e Miranda; Freuler e Pobega; Ndoye, Ferguson e Dominguez; Santiago Castro. Técnico: Vicenzo Italiano