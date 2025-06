Herói do Bayern de Munique pode estar de saída do clube

Com o planejamento da próxima temporada temporariamente interrompido devido à disputa do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique faz uma pausa, mas segue atento aos próximos passos. Desta vez, Max Eberl, diretor esportivo do clube bávaro, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o futuro de alguns veteranos do elenco, como Kingsley Coman, herói da Champions League de 2020, que pode estar de saída.

O Bayern de Munique vem passando por uma mini-reformulação. A equipe vem aos poucos se desfazendo de ídolos e medalhões e adicionando jovens astros ao elenco. Nesta semana, Leroy Sané deixou o time rumo ao Galatasaray. Agora os holofotes se viram à Kingsley Coman, que não tem sua permanência garantida no clube bávaro.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador, apesar de ter contrato, não estaria feliz no Bayern de Munique e desejaria ser negociado nos próximos meses. O francês, herói da Champions League de 2020/21, estaria em busca de um maior protagonismo, e por isso, desejaria sair da equipe bávara.

Kingsley Coman em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, deixou em aberto o futuro de Kingsley Coman. O executivo não descartou uma possível venda do atacante, porém, afirmou que conta com o francês para o Mundial de Clubes.

- Agora temos um Mundial de Clubes. King está aqui conosco e é um jogador importante. Ele fez muito pelo Bayern ao longo dos anos. Ele está bem fisicamente. Espero que ele nos ajude a ir longe no torneio, e depois veremos como será o planejamento do elenco. Não quero falar sobre o futuro dos nossos jogadores agora, antes do Mundial de Clubes. Ele está aqui agora e estamos felizes com isso. Depois veremos - afirmou Max Eberl.

Bayern deve estrear com time reserva no Mundial

O Bayern de Munique estreia neste domingo (15) no Mundial de Clubes contra o Auckland City, da Nova Zelândia, e deve ir a campo com uma equipe alternativa. A decisão de poupar os principais jogadores se dá pelo desgaste causado pela Data Fifa, já que muitos atletas do elenco participaram de jogos por suas seleções, além do fato de que o Auckland é formado majoritariamente por jogadores amadores.

Tetracampeão do torneio, o Bayern treinou nesta sexta-feira (13) com um grupo mesclado entre titulares e jovens da base. A expectativa é de que promessas como o zagueiro Cassiano Kiala, de 16 anos, e o atacante Lennart Karl, de 17, sejam escalados na partida de estreia, marcando suas primeiras participações em competições internacionais com o time principal.

