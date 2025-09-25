Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Confira as principais informações do duelo válido pela quinta rodada
Bayern de Munique e Werder Bremen terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Bundesliga. A partida será realizada nesta sexta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV, Xsports e da CazéTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv
Bayern de Munique 🔴⚪
O Bayern chega em grande fase sob comando de Vincent Kompany, que soma sete vitórias em sete jogos na temporada. Líderes da competição, os Bávaros brigam para permanecer com 100% de aproveitamento e no topo da Bundesliga. O time combina alta produção ofensiva e regularidade defensiva, características que aumentam as chances de vitória.
Werder Bremen🟢⚪
Do outro lado, o Werder Bremen não vê o duelo com os mesmos olhos. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Freiburg na rodada anterior, e é o 14º colocado da competição, com uma vitória em quatro jogos. Fora de casa, apenas uma vitória daria um respiro por uma recuperação e ficar mais próximo da metade de cima da tabela.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Bayern e Werder Bremen (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern 🆚 Werder Bremen
5ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de setembro, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV, Xsports e CazéTV
🕴️Arbitragem: Frank Willenborg
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Min-Jae, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro; Pavlovic e Kimmich.; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane.
❌ Desfalques: Urbig, Musiala, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Stanisic.
❓ Dúvidas: Kim Min-Jae.
Werder Bremen (Técnico: Hosrt Steffen)
Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly e Agu; Stage, Lynen, Njinmah, Schmid e Puertas; Grüll.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
