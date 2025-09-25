menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Confira as principais informações do duelo válido pela quinta rodada

Avatar
Lance!
Munique (ALE)
Dia 25/09/2025
12:07
Bayern de Munique x Werder Bremen: quinta rodada da Bundesliga
imagem cameraBayern de Munique x Werder Bremen: quinta rodada da Bundesliga
Bayern de Munique e Werder Bremen terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Bundesliga. A partida será realizada nesta sexta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV, Xsports e da CazéTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bayern de Munique 🔴⚪

O Bayern chega em grande fase sob comando de Vincent Kompany, que soma sete vitórias em sete jogos na temporada. Líderes da competição, os Bávaros brigam para permanecer com 100% de aproveitamento e no topo da Bundesliga. O time combina alta produção ofensiva e regularidade defensiva, características que aumentam as chances de vitória.

Werder Bremen🟢⚪

Do outro lado, o Werder Bremen não vê o duelo com os mesmos olhos. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Freiburg na rodada anterior, e é o 14º colocado da competição, com uma vitória em quatro jogos. Fora de casa, apenas uma vitória daria um respiro por uma recuperação e ficar mais próximo da metade de cima da tabela.

Ficha do jogo

Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
WER
5ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Sexta-feira, 26 de setembro, às 15h30 (de Brasília)
Local
Allianz Arena, em Munique (ALE)
Árbitro
Frank Willenborg
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Bayern e Werder Bremen (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bayern 🆚 Werder Bremen
5ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de setembro, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV, Xsports e CazéTV
🕴️Arbitragem: Frank Willenborg

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Min-Jae, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro; Pavlovic e Kimmich.; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane.

❌ Desfalques: Urbig, Musiala, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Stanisic.
Dúvidas: Kim Min-Jae.

Werder Bremen (Técnico: Hosrt Steffen)
Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly e Agu; Stage, Lynen, Njinmah, Schmid e Puertas; Grüll.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Kane comemora gol em Hoffenheim x Bayern (Foto: Daniel ROLAND / AFP)
Harry Kane comemora gol em Hoffenheim x Bayern (Foto: Daniel ROLAND / AFP)

