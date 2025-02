Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique. O confronto válido pela 21° rodada da Bundesliga terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado), OneFootball (streaming) e CazéTv (Youtube).➡️ Clique para assistir no Sportv

O Bayern de Munique é o líder da competição e abriu seis pontos de vantagem ao vencer o Holstein Kiel por 4 a 3 na última rodada. Com 51 pontos em 20 jogos, a equipe faz seu melhor recorte nessas desde 2015/16. Upamecano continua se recuperando e pode ser relacionado pelo treinador.

O Werder Bremen, por sua vez, venceu a primeira partida de 2025 na última sexta (31) contra o Mainz 05, por 1 x 0. Niklas Stark e Marco Friedl foram expulsos no último duelo, e não atuam nessa sexta-feira (7). Por outro lado, Jens Stage, que cumpriu suspensão, retorna à disposição, e assumir lugar no meio.

Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam nesta sexta (7) (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Confira as informações do jogo entre Bayern de Munique e Werder Bremen

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X WERDER BREMEN

21ª RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), OneFootball (streaming) e CazéTv (Youtube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAYERN: Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Plavovic; Michael Olise, Jamal Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

WERDER: Michael Zetterer; Millos Veljkovic, Amos Pieper e Anthony Jung; Mitchell Weiser, Jens Stage (Bittencourt), Senne Lynen, Romano Schimd e Kaboré (Derrick Kohn); Justin Njinmah (André Gomes) e Marvin Ducksh. Técnico: Patrick Kohlmann (auxiliar).