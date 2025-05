Ficha do jogo BAY BMG Bundesliga 33ª rodada Data e Hora Sábado, 10 de maio de 2025, às 13h30 (de Brasília) Local Allianz Arena, em Munique (ALE) Árbitro Sven Jablonski Assistentes Sascha Thielert e Lasse Koslowski Var Sascha Stegemann Onde assistir RedeTV!, Canal GOAT e OneFootball

Bayern de Munique e Borussia Monchengladbach se enfrentam neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), em jogo válido pela 33ª rodada da Bundesliga. O duelo terá transmissão da RedeTV!, do Canal GOAT e do OneFootball.

Os bávaros já conquistaram o Alemão com dois jogos de antecedência, quando empataram com o RB Leipzig e viram o Bayer Leverkusen tropeçar diante do Freiburg. Com isso, as últimas duas rodadas da competição são de celebração para o time comandado por Vincent Kompany, que volta a erguer a Salva de Prata após passar em branco em 2023/24.

Os Potros, por outro lado, querem se aproveitar da "ressaca dos campeões" para manter vivas as chances de qualificação às competições europeias, já que estão cinco pontos atrás do Leipzig, que abre a zona continental. Sem vencer há cinco jogos, a equipe busca reverter o momento turbulento com vitórias na reta final da temporada.

Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Borussia Monchengladbach, pela Bundesliga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach

33ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio de 2025, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

👁️ Onde assistir: RedeTV! (TV aberta), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Sven Jablonski (árbitro); Sascha Thielert e Lasse Koslowski (auxiliares); Patrick Alt (quarto árbitro)

📺 VAR: Sascha Stegemann (VAR1) e Frederick Assmuth (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Sacha Boey, Eric Dier, Josip Stanisic e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksander Pavlovic; Michael Olise, Thomas Müller e Leroy Sané; Harry Kane

❌ Desfalques: Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Kim Min-jae e Jamal Musiala (lesionados)



⚫⚪ Borussia Monchengladbach (Técnico: Gerardo Seoane)

Jonas Omlin; Joe Scally, Kou Itakura, Nico Elvedi e Lukas Ullrich; Rocco Reitz e Julian Weigl; Franck Honorat, Kevin Stöger e Robin Hack; Tim Kleindienst

❌ Desfalques: Moritz Nicolas, Marvin Friedrich, Alassane Pléa e Nathan N'Goumou

