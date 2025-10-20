Bayer Leverkusen x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Bayer Leverkuse e PSG se enfrentam nesta terça-feira (21), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Bayer Leverkusen busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League, após dois tropeços nas rodadas iniciais, e aposta tudo em sua impressionante força em casa. A equipe do técnico Kasper Hjulmand perdeu apenas um dos seus últimos 17 jogos de fase de grupos em competições da Uefa em seu estádio e venceu todas as partidas da fase de liga da temporada passada no BayArena sem sofrer um único gol. Embora a forma europeia em 2025 seja irregular, o time está invicto sob o comando do novo técnico e vem de vitórias no campeonato alemão.
O PSG, atual campeão, chega à Alemanha em uma forma espetacular na Champions League, com 14 jogos de invencibilidade e uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. A equipe de Luis Enrique busca igualar seu recorde histórico de 1994 com mais uma vitória, mas enfrentará um grande desafio: o retrospecto do PSG jogando na Alemanha é muito fraco, com apenas duas vitórias em dez visitas e sem nunca ter saído de campo sem sofrer gols.
Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e PSG pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x PSG
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Jesús Gil Manzano (árbitro); Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso (assistentes); Alejandro Muñiz Ruiz (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand
Flekken; Andrich, Bade, Belocian; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Poku; Kofane
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Vitinha, Doue; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola
