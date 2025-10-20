menu hamburguer
Bayer Leverkusen x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Leverkusen (ALE)
Dia 20/10/2025
11:34
(Foto: Arte/Lance!)
Bayer Leverkuse e PSG se enfrentam nesta terça-feira (21), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Bayern de Leverkusen-escudo-onde-assistir
BAY
PSG-escudo-onde-assistir
PSG
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 21 de outubro , às 16h (de Brasília)
Local
BayArena, em Leverkusen (ALE)
Árbitro
Jesús Gil Manzano
Assistentes
Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso
Var
Carlos del Cerro Grande
Onde assistir

O Bayer Leverkusen busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League, após dois tropeços nas rodadas iniciais, e aposta tudo em sua impressionante força em casa. A equipe do técnico Kasper Hjulmand perdeu apenas um dos seus últimos 17 jogos de fase de grupos em competições da Uefa em seu estádio e venceu todas as partidas da fase de liga da temporada passada no BayArena sem sofrer um único gol. Embora a forma europeia em 2025 seja irregular, o time está invicto sob o comando do novo técnico e vem de vitórias no campeonato alemão.

O PSG, atual campeão, chega à Alemanha em uma forma espetacular na Champions League, com 14 jogos de invencibilidade e uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. A equipe de Luis Enrique busca igualar seu recorde histórico de 1994 com mais uma vitória, mas enfrentará um grande desafio: o retrospecto do PSG jogando na Alemanha é muito fraco, com apenas duas vitórias em dez visitas e sem nunca ter saído de campo sem sofrer gols.

Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e PSG pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x PSG
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Jesús Gil Manzano (árbitro); Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso (assistentes); Alejandro Muñiz Ruiz (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand):
Flekken; Andrich, Bade, Belocian; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Poku; Kofane

PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Vitinha, Doue; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

O PSG entra em campo contra o Bayer Leverkusen na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)
O PSG entra em campo contra o Bayer Leverkusen na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

