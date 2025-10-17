Ídolo francês aponta seu vencedor do Golden Boy de 2025

O técnico do Genoa, Patrick Vieira, apontou o meia-atacante Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, como principal candidato a vencer o Golden Boy de 2025. A declaração foi feita, após o jornal italiano Tuttosport divulgar os 25 finalistas ao prêmio que reconhece anualmente o melhor jogador sub-21 do futebol europeu, na última quinta-feira (17). Em entrevista ao portal Footmercato, o ex-jogador da seleção francesa destacou as qualidades do jovem de 20 anos.

— Désiré Doué é o melhor jovem jogador da Europa. Não só marcou na final da Liga dos Campeões, onde demonstrou todo o seu talento, como também evoluiu muito, no Rennes, e continua a evoluir, no PSG — disse Vieira. Além disso, o treinador do Genoa enfatizou a capacidade de superação do atleta francês.

— Ele passou por um período difícil, mas trabalhou arduamente, e nunca desistiu. Lamine Yamal não pode estar nomeado, este ano, por isso, penso que Doué vai vencer. Ele é um jovem jogador, com muito talento. Um clube deve criar um bom ambiente para aprender, cometer erros e aprender com eles. Désiré Doué é o exemplo perfeito. penso que é o melhor dos melhores, em todo o mundo — afirmou.

Doué comemora segundo gol do PSG contra a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A lista de finalistas também inclui outros atletas do PSG, como Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu. Vieira comentou sobre a nova estratégia do clube parisiense de investir em formação após anos focados na contratação de estrelas como Messi.

— Há vários outros que treinaram lá ou que, infeliz ou felizmente para eles, não estão no PSG e estão, hoje em dia, a jogar em La Liga e na Serie A. Penso que o PSG também é um clube formador. Quando olhas para os jogadores que alinharam no Campeonato do Mundo de Clubes, reparas no talento e no trabalho que está a ser feito. Depois, chega um determinando momento no qual é importante que joguem, todos os fins de semana — declarou.

Golden Boy 2025

O Brasil terá um único representante na reta final da premiação Golden Boy 2025/26, entregue ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia. O jornal italiano "Tuttosport" divulgou a lista com os 25 finalistas ao prêmio com a presença de Estêvão, do Chelsea.

Aos 18 anos e formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi comprado pelo Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões). No entanto, só se juntou à equipe inglesa em agosto, 22 dias após a conquista do Mundial de Clubes pelo time. Ele, inclusive, foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League pelo jornal "The Athletic".

Veja a lista completa:

Pau Cubarsí (Barcelona) Désiré Doué (PSG) Dean Huijsen (Real Madrid) Kenan Yildiz (Juventus) Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Warren Zaïre-Emery (PSG) Arda Güler (Real Madrid) Franco Mastantuono (Real Madrid) Ethan Nwaneri (Arsenal) Jorrel Hato (Chelsea) Geovany Quenda (Sporting) Estêvão (Chelsea) Leny Yoro (Manchester United) Senny Mayulu (PSG) Nico O’Reilly (Manchester City) Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) Victor Froholdt (Porto) Lucas Bergvall (Tottenham) Archie Gray (Tottenham) Mamadou Sarr (Strasbourg) Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - wild card Francesco Pio Esposito (Inter de Milão) - wild card Rodrigo Mora (Porto) - wild card Giovanni Leoni (Liverpool) - wild card Aleksandar Stankovic (Clube Brugge) - wild card

