Ídolo francês aponta seu vencedor do Golden Boy de 2025
Patrick Vieira elogiou o atacante do Paris Saint-Germain
O técnico do Genoa, Patrick Vieira, apontou o meia-atacante Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, como principal candidato a vencer o Golden Boy de 2025. A declaração foi feita, após o jornal italiano Tuttosport divulgar os 25 finalistas ao prêmio que reconhece anualmente o melhor jogador sub-21 do futebol europeu, na última quinta-feira (17). Em entrevista ao portal Footmercato, o ex-jogador da seleção francesa destacou as qualidades do jovem de 20 anos.
— Désiré Doué é o melhor jovem jogador da Europa. Não só marcou na final da Liga dos Campeões, onde demonstrou todo o seu talento, como também evoluiu muito, no Rennes, e continua a evoluir, no PSG — disse Vieira. Além disso, o treinador do Genoa enfatizou a capacidade de superação do atleta francês.
— Ele passou por um período difícil, mas trabalhou arduamente, e nunca desistiu. Lamine Yamal não pode estar nomeado, este ano, por isso, penso que Doué vai vencer. Ele é um jovem jogador, com muito talento. Um clube deve criar um bom ambiente para aprender, cometer erros e aprender com eles. Désiré Doué é o exemplo perfeito. penso que é o melhor dos melhores, em todo o mundo — afirmou.
A lista de finalistas também inclui outros atletas do PSG, como Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu. Vieira comentou sobre a nova estratégia do clube parisiense de investir em formação após anos focados na contratação de estrelas como Messi.
— Há vários outros que treinaram lá ou que, infeliz ou felizmente para eles, não estão no PSG e estão, hoje em dia, a jogar em La Liga e na Serie A. Penso que o PSG também é um clube formador. Quando olhas para os jogadores que alinharam no Campeonato do Mundo de Clubes, reparas no talento e no trabalho que está a ser feito. Depois, chega um determinando momento no qual é importante que joguem, todos os fins de semana — declarou.
Golden Boy 2025
O Brasil terá um único representante na reta final da premiação Golden Boy 2025/26, entregue ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia. O jornal italiano "Tuttosport" divulgou a lista com os 25 finalistas ao prêmio com a presença de Estêvão, do Chelsea.
Aos 18 anos e formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi comprado pelo Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões). No entanto, só se juntou à equipe inglesa em agosto, 22 dias após a conquista do Mundial de Clubes pelo time. Ele, inclusive, foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League pelo jornal "The Athletic".
Veja a lista completa:
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Arda Güler (Real Madrid)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri (Arsenal)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Geovany Quenda (Sporting)
- Estêvão (Chelsea)
- Leny Yoro (Manchester United)
- Senny Mayulu (PSG)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt (Porto)
- Lucas Bergvall (Tottenham)
- Archie Gray (Tottenham)
- Mamadou Sarr (Strasbourg)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - wild card
- Francesco Pio Esposito (Inter de Milão) - wild card
- Rodrigo Mora (Porto) - wild card
- Giovanni Leoni (Liverpool) - wild card
- Aleksandar Stankovic (Clube Brugge) - wild card
