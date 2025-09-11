menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bayer Leverkusen x Frankfurt: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada

imagem cameraBayer Leverkusen x Frankfurt: terceira rodada da Bundesliga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Leverkusen (ALE)
Dia 11/09/2025
11:55
Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Bundesliga. A partida será realizada nesta sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV, OneFootball e da CazéTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Leverkusen 🔴🟡

Antes no comando de Erik ten Hag, o Leverkusen começou a temporada da Bundesliga com maus resultados e somou apenas um ponto, com uma derrota e um empate. Na 12ª colocação, o clube alemão busca o primeiro triunfo na competição nacional.

continua após a publicidade

Frankfurt 🔴⚪

O Frankfurt, por outro lado, está com 100% de aproveitamento na competição, ao vencer os jogos contra Werder Bremen, por 4 a 1, e Hoffenheim, por 3 a 1. A equipe está na vice-liderança, atrás apenas do Bayern de Munique pelo saldo de gols.

Ficha do jogo

Bayern de Leverkusen-escudo-onde-assistir
LEV
Frankfurt-escudo-onde-assistir
FRA
3ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Sexta-feira, 12 de setembro, às 15h30 (de Brasília)
Local
BayArena, em Leverkusen (ALE)
Árbitro
Deniz Aytekin
Assistentes
Christian Leicher, Eduard Beitinger e Timo Gansloweit (quarto árbitro)
Var
Benjamin Brand (VAR1) e Felix-Benjamin Schwermer (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e Frankfurt (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Leverkusen 🆚 Frankfurt
3ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de setembro, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), OneFootball (serviço de streaming) e CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Deniz Aytekin
🚩 Assistentes: Christian Leicher, Eduard Beitinger e Timo Gansloweit (quarto árbitro)
📺 VAR: Benjamin Brand (VAR1) e Felix-Benjamin Schwermer (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Flekken; Quansah, Loïc Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Andrich, Alex Grimaldo; Nathan Tella, Tillman, Patrik Schick.

❌ Desfalques: Hofmann e Martin Terrier.
Dúvidas: -

Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; Kristensen, Koch, Nnamdi Collins, Theate; Larsson, Chaïbi, Dōan, Can Uzun, Jean Bahoya; Burkardt.

❌ Desfalques: Mario Götze e Jessic Ngankam.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Nathan Tella em ação pelo Bayer Leverkusen pela Bundesliga (Foto: Reprodução/Instagram)
Nathan Tella em ação pelo Bayer Leverkusen pela Bundesliga (Foto: Reprodução/Instagram)

