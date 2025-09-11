Bayer Leverkusen x Frankfurt: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada
Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Bundesliga. A partida será realizada nesta sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV, OneFootball e da CazéTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv
Leverkusen 🔴🟡
Antes no comando de Erik ten Hag, o Leverkusen começou a temporada da Bundesliga com maus resultados e somou apenas um ponto, com uma derrota e um empate. Na 12ª colocação, o clube alemão busca o primeiro triunfo na competição nacional.
Frankfurt 🔴⚪
O Frankfurt, por outro lado, está com 100% de aproveitamento na competição, ao vencer os jogos contra Werder Bremen, por 4 a 1, e Hoffenheim, por 3 a 1. A equipe está na vice-liderança, atrás apenas do Bayern de Munique pelo saldo de gols.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e Frankfurt (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Leverkusen 🆚 Frankfurt
3ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de setembro, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), OneFootball (serviço de streaming) e CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Deniz Aytekin
🚩 Assistentes: Christian Leicher, Eduard Beitinger e Timo Gansloweit (quarto árbitro)
📺 VAR: Benjamin Brand (VAR1) e Felix-Benjamin Schwermer (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Flekken; Quansah, Loïc Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Andrich, Alex Grimaldo; Nathan Tella, Tillman, Patrik Schick.
❌ Desfalques: Hofmann e Martin Terrier.
❓ Dúvidas: -
Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; Kristensen, Koch, Nnamdi Collins, Theate; Larsson, Chaïbi, Dōan, Can Uzun, Jean Bahoya; Burkardt.
❌ Desfalques: Mario Götze e Jessic Ngankam.
❓ Dúvidas: -
