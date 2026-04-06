Barracas Central x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Gigante da Colina viaja até a Argentina para estrear na competição internacional
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O Vasco viaja à Argentina para estrear na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central, nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no estádio Florencio Sola. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.
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Ficha do jogo
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Como chegam Vasco e Barracas Central para o confronto?
O treinador Renato Gaúcho já deixou claro que o Gigante da Colina tem como prioridade o Campeonato Brasileiro nesta fase da temporada. Por isso, a equipe que viajou para a Argentina é formada por jogadores reservas e atletas do sub-20. Nem o próprio Renato Gaúcho estará com o time, que será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.
O Barracas Central, por sua vez, ocupa apenas a nona colocação do Grupo B do campeonato argentino. Em 2026, a equipe disputou 13 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Entre os destaques está o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador da equipe, que já marcou três gols no ano. Outro jogador de destaque é o meia Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, que em 2026 marcou um gol e deu uma assistência.
✅ FICHA TÉCNICA
BARRACAS CENTRAL X VASCO
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Florencio Sola
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)
Provável escalação do Barracas Central
Juan Espinola; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolas Demartini, Rodrigo Insua, Rafael Barrios; Ivan Tapia, Dardo Miloc, Tomas Porra, Gonzalo Morales; Facundo Bruera. (Técnico: Ruben Dario Insua.)
Provável escalação do Vasco
Fuzato; Puma, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (João Vitor); Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira (Adson), Marino e Spinelli. (Técnico: Alexandre Mendes)
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