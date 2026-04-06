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Barracas Central x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Gigante da Colina viaja até a Argentina para estrear na competição internacional

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
13:34
Vasco estreia na Sul-Americana nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, da Argentina (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco estreia na Sul-Americana nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, da Argentina (Foto: Arte Lance!)
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O Vasco viaja à Argentina para estrear na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central, nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no estádio Florencio Sola. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo

BAR
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
1ª RODADA
Copa Sul-Americana
Data e Hora
terça-feira, 7 de abril de 2026
Local
Estádio Florencio Sola
Árbitro
Carlos Bentancur (COL)
Assistentes
Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
Var
Leonard Mosquera (COL)
Onde assistir
Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

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Como chegam Vasco e Barracas Central para o confronto?

O treinador Renato Gaúcho já deixou claro que o Gigante da Colina tem como prioridade o Campeonato Brasileiro nesta fase da temporada. Por isso, a equipe que viajou para a Argentina é formada por jogadores reservas e atletas do sub-20. Nem o próprio Renato Gaúcho estará com o time, que será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.

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Renato Gaúcho - Vasco
Renato Gáucho durante a coletiva do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

O Barracas Central, por sua vez, ocupa apenas a nona colocação do Grupo B do campeonato argentino. Em 2026, a equipe disputou 13 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Entre os destaques está o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador da equipe, que já marcou três gols no ano. Outro jogador de destaque é o meia Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, que em 2026 marcou um gol e deu uma assistência.

✅ FICHA TÉCNICA
BARRACAS CENTRAL X VASCO
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Florencio Sola
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

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Provável escalação do Barracas Central

Juan Espinola; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolas Demartini, Rodrigo Insua, Rafael Barrios; Ivan Tapia, Dardo Miloc, Tomas Porra, Gonzalo Morales; Facundo Bruera. (Técnico: Ruben Dario Insua.)

Provável escalação do Vasco

Fuzato; Puma, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (João Vitor); Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira (Adson), Marino e Spinelli. (Técnico: Alexandre Mendes)

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