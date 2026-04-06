Barracas Central x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Vasco viaja à Argentina para estrear na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central, nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no estádio Florencio Sola. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo BAR VAS 1ª RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora terça-feira, 7 de abril de 2026 Local Estádio Florencio Sola Árbitro Carlos Bentancur (COL) Assistentes Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL) Var Leonard Mosquera (COL) Onde assistir

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Como chegam Vasco e Barracas Central para o confronto?

O treinador Renato Gaúcho já deixou claro que o Gigante da Colina tem como prioridade o Campeonato Brasileiro nesta fase da temporada. Por isso, a equipe que viajou para a Argentina é formada por jogadores reservas e atletas do sub-20. Nem o próprio Renato Gaúcho estará com o time, que será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.

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Renato Gáucho durante a coletiva do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

O Barracas Central, por sua vez, ocupa apenas a nona colocação do Grupo B do campeonato argentino. Em 2026, a equipe disputou 13 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Entre os destaques está o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador da equipe, que já marcou três gols no ano. Outro jogador de destaque é o meia Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, que em 2026 marcou um gol e deu uma assistência.

✅ FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL X VASCO

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sola

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

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Provável escalação do Barracas Central

Juan Espinola; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolas Demartini, Rodrigo Insua, Rafael Barrios; Ivan Tapia, Dardo Miloc, Tomas Porra, Gonzalo Morales; Facundo Bruera. (Técnico: Ruben Dario Insua.)

Provável escalação do Vasco

Fuzato; Puma, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (João Vitor); Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira (Adson), Marino e Spinelli. (Técnico: Alexandre Mendes)