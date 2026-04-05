Fala de jogador do Vasco após derrota para o Botafogo repercute: 'Se preserva'
Clássico aconteceu pela 10ª rodada do Brasileirão
O Vasco perdeu para o Botafogo por 2 a 1, no último sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado do clássico, uma fala do jogador Thiago Mendes viralizou nas redes sociais.
Logo após o apito final, o volante lamentou a derrota diante do rival e realizou uma análise do confronto. Para Thiago, o Vasco teve chances claras de vencer a partida após sair na frente do placar. Contudo, a equipe foi surpreendida pela superação do Botafogo no confronto.
— Os torcedores pagam para ver um espetáculo e ir para casa feliz. Infelizmente hoje não deu. Eles tem a razão de vaiar. É frustrante. Quando fizemos 1 a 0, não conseguimos segurar um jogo que estava fácil. Tomamos dois gols desnecessários por conta de falhas. Tem que está mais ligado. Isso não pode acontecer — disse o volante.
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Como foi Vasco x Botafogo?
Texto por: Pedro Cobalea
Um primeiro tempo bastante disputado em São Januário. O Gigante da Colina controlou a primeira metade da etapa inicial, enquanto o Glorioso cresceu na parte final. As jogadas do Vasco se concentraram, em sua maioria, pelo lado esquerdo, com a dobradinha entre Cuiabano e Andrés Gómez. Apesar disso, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades no último passe e pouco criou em termos de chances claras de gol. Já o Botafogo levou perigo em alguns contra-ataques, mas pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar.
Os jogadores do Alvinegro reclamaram bastante da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães em um lance de contra-ataque. Na jogada, Matheus Martins adiantou a bola, Saldivia errou o bote e cometeu a falta. Os botafoguenses pediram a expulsão, alegando chance clara de gol e que o zagueiro seriq o último homem, mas o árbitro optou por aplicar apenas o cartão amarelo.
O Vasco voltou melhor para a segunda etapa. Logo no início, Tchê Tchê recebeu dentro da área, deixou três marcadores para trás com um único corte, mas acabou finalizando para fora.
A resposta, porém, não demorou. O Gigante da Colina abriu o placar em boa jogada pela direita: Puma cruzou na medida, e David apareceu livre no segundo pau para empurrar para as redes.
Com São Januário pulsando, o cenário indicava uma vitória do Cruz-Maltino. No entanto, após boa chegada do Botafogo, Caio Roque cruzou e encontrou Villalba na área. O atacante, que havia entrado no início do segundo tempo, encobriu Léo Jardim de cabeça e deixou tudo igual.
E a reação alvinegra não parou por aí. Após cobrança rápida de falta, Matheus Martins avançou com liberdade pela direita, soltou uma pancada e marcou um golaço.
O Vasco ainda teve chances de empatar, principalmente com Spinelli e Nuno Moreira, mas não conseguiu converter as oportunidades — e os três pontos ficaram com o Glorioso.
