Atitude de jogador em Vasco x Botafogo repercute: 'Valsa de 15 anos'

O Botafogo venceu o Vasco por 2 a 1, no último sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Matheus Martins foi o responsável por marcar o gol da vitória do Glorioso e na comemoração ele dançou perto da bandeirinha de escanteio. A atitude repercutiu entre as redes sociais.

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O gol aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Por meio de uma jogada individual, Matheus Martins foi feliz ao arriscar um chute de fora da área que parou no ângulo do goleiro Léo Jardim. O lance silênciou os torcedores do Vasco em São Januário.

Ao comemorar o feito, o atacante do Botafogo realizou uma dança perto da bandeirinha de escanteio. A atitude não passou despercebidas entre os torcedores. Em São Januário, o gesto do jogador gerou revolta, parte da torcida chegou a arremessar copos em direção ao atleta.

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Nas redes sociais, torcedores do Glorioso aprovaram a comemoração e aproveitaram o momento para provocar o rival. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Vasco x Botafogo?

Texto por: Pedro Cobalea

Um primeiro tempo bastante disputado em São Januário. O Gigante da Colina controlou a primeira metade da etapa inicial, enquanto o Glorioso cresceu na parte final. As jogadas do Vasco se concentraram, em sua maioria, pelo lado esquerdo, com a dobradinha entre Cuiabano e Andrés Gómez. Apesar disso, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades no último passe e pouco criou em termos de chances claras de gol. Já o Botafogo levou perigo em alguns contra-ataques, mas pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar.

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Os jogadores do Alvinegro reclamaram bastante da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães em um lance de contra-ataque. Na jogada, Matheus Martins adiantou a bola, Saldivia errou o bote e cometeu a falta. Os botafoguenses pediram a expulsão, alegando chance clara de gol e que o zagueiro seriq o último homem, mas o árbitro optou por aplicar apenas o cartão amarelo.

O Vasco voltou melhor para a segunda etapa. Logo no início, Tchê Tchê recebeu dentro da área, deixou três marcadores para trás com um único corte, mas acabou finalizando para fora.

A resposta, porém, não demorou. O Gigante da Colina abriu o placar em boa jogada pela direita: Puma cruzou na medida, e David apareceu livre no segundo pau para empurrar para as redes.

Com São Januário pulsando, o cenário indicava uma vitória do Cruz-Maltino. No entanto, após boa chegada do Botafogo, Caio Roque cruzou e encontrou Villalba na área. O atacante, que havia entrado no início do segundo tempo, encobriu Léo Jardim de cabeça e deixou tudo igual.

E a reação alvinegra não parou por aí. Após cobrança rápida de falta, Matheus Martins avançou com liberdade pela direita, soltou uma pancada e marcou um golaço.

O Vasco ainda teve chances de empatar, principalmente com Spinelli e Nuno Moreira, mas não conseguiu converter as oportunidades — e os três pontos ficaram com o Glorioso.

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