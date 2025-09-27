menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Barcelona x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e prováveis escalações por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
13:20
Onde assistir Barcelona e Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol
imagem cameraBarcelona x Real Sociedad: sétima rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (28), o Barcelona recebe a Real Sociedad às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2025/2026. O confronto acontece, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Barcelona

Os donos da casa vêm de vitória por 3 a 1 sobre o Real Oviedo, fora de casa por La Liga. A equipe de Hansi Flick entra na sétima rodada do Campeonato Espanhol como vice-líder da competição. O Barcelona ainda não perdeu na temporada e tem cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos de La Liga.

Real Sociedad

Os visitantes estão na décima sétima posição no Campeonato Espanhol. O time de Sergio Francisco venceu sua primeira partida na competição na última quarta-feira (24), contra o Mallorca, jogando em casa. O único tento da partida foi marcado por Mikel Oyarzabal.

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Real Sociedad-escudo-onde-assistir
SOC
7ª rodada
Campeonato Espanhol
Data e Hora
Domingo, 28 de setembro, 13h30 (de Brasília)
Local
Estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona (ESP)
Árbitro
Alejandro José Hernández
Assistentes
José Enrique Naranjo, Marcos Cerdán e José Antonio Palomares (quarto árbitro)
Var
Javier Iglesias (VAR) José Luis Guzmán (AVAR)
Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski.

Real Sociedad (Técnico: Sergio Francisco)
Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gomez; Gorrotxategi, Brais Méndez e Soler; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal.

Jogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres
Jogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres (Foto: Manaure Quintero/AFP)

