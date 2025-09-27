Barcelona x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e prováveis escalações por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada
Neste domingo (28), o Barcelona recebe a Real Sociedad às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2025/2026. O confronto acontece, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Barcelona
Os donos da casa vêm de vitória por 3 a 1 sobre o Real Oviedo, fora de casa por La Liga. A equipe de Hansi Flick entra na sétima rodada do Campeonato Espanhol como vice-líder da competição. O Barcelona ainda não perdeu na temporada e tem cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos de La Liga.
Real Sociedad
Os visitantes estão na décima sétima posição no Campeonato Espanhol. O time de Sergio Francisco venceu sua primeira partida na competição na última quarta-feira (24), contra o Mallorca, jogando em casa. O único tento da partida foi marcado por Mikel Oyarzabal.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona🆚 Real Sociedad
7ª rodada — Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro, 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Alejandro José Hernández
🚩 Assistentes: José Enrique Naranjo, Marcos Cerdán e José Antonio Palomares (quarto árbitro)
📺 VAR: Javier Iglesias (VAR) José Luis Guzmán (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski.
Real Sociedad (Técnico: Sergio Francisco)
Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gomez; Gorrotxategi, Brais Méndez e Soler; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal.
