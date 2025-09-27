Aston Villa x Fulham: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Aston Villa e Fulham se enfrentam neste domingo (28), às 10h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING), pela 6ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.
O Aston Villa chega pressionado para a partida. Após um início irregular no Campeonato Inglês, o time comandado por Unai Emery soma apenas três pontos em cinco jogos e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Apesar do cenário difícil, o Villa vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, pela Europa League, o que pode dar moral para reagir na competição nacional.
Do outro lado, o Fulham vive momento mais estável. Com oito pontos, a equipe de Marco Silva aparece na oitava colocação da Premier League e tenta se manter entre os primeiros colocados. No último compromisso, o time derrotou o Cambridge United por 1 a 0, pela Carabao Cup, mostrando regularidade nas últimas semanas.
Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa 🆚 Fulham
6ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Andy Madley (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Matt Donohue (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Marco Bizot; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e John McGinn; Evann Guessand, Morgan Rogers e Emiliano Buendía; Donyell Malen.
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Benjamin Lecomte; Timothy Castagne, Jorge Cuenca, Issa Diop e Antonee Robinson; Tom Cairney e Harrison Reed; Adama Traoré, Emile Smith Rowe e Kevin; Raúl Jiménez.
