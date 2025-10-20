Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BAR OLY 3ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 21 de outubro , às 13h45 (de Brasília) Local Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP) Árbitro Urs Schnyde Assistentes Marco Zürcher e Benjamin Zürcher Var Fedayi San Onde assistir

O Barcelona chega para o confronto em um momento de recuperação. Após uma derrota na Champions para o PSG e uma goleada sofrida para o Sevilla em La Liga, a equipe de Hansi Flick conseguiu uma vitória heróica no último minuto contra o Girona, mantendo-se na cola do líder Real Madrid. Com o El Clasico no próximo fim de semana, o time entra como franco favorito, já que possui um retrospecto perfeito em casa contra equipes gregas e o próprio técnico Flick também já venceu o Olympiacos em sua carreira.

continua após a publicidade

O Olympiacos retorna à Champions League em situação muito delicada, ocupando a 29ª posição e vindo de um empate decepcionante contra o Pafos (que jogou com 10) e uma derrota para o Arsenal. A equipe grega enfrenta dois problemas críticos: é um dos dois times que ainda não marcaram gols na competição e amarga uma sequência histórica negativa de 11 derrotas consecutivas nesta fase da Champions League.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Olympiacos pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Olympiacos

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max

🟨 Arbitragem: Urs Schnyde (árbitro); Marco Zürcher e Benjamin Zürcher (assistentes); Lukas Fähndrich (quarto árbitro)

📺 VAR: Fedayi San

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):

Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; De Jong, Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Rashford

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar ):

Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

➡️Uefa anuncia data de estreia do Barcelona no Camp Nou pela Champions League