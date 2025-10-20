menu hamburguer
Onde Assistir

Barcelona x Olympiacos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Lance!
Barcelona (ESP)
Dia 20/10/2025
11:21
Atualizado há 7 minutos
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
OLY
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 21 de outubro , às 13h45 (de Brasília)
Local
Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Urs Schnyde
Assistentes
Marco Zürcher e Benjamin Zürcher
Var
Fedayi San
Onde assistir

O Barcelona chega para o confronto em um momento de recuperação. Após uma derrota na Champions para o PSG e uma goleada sofrida para o Sevilla em La Liga, a equipe de Hansi Flick conseguiu uma vitória heróica no último minuto contra o Girona, mantendo-se na cola do líder Real Madrid. Com o El Clasico no próximo fim de semana, o time entra como franco favorito, já que possui um retrospecto perfeito em casa contra equipes gregas e o próprio técnico Flick também já venceu o Olympiacos em sua carreira.

O Olympiacos retorna à Champions League em situação muito delicada, ocupando a 29ª posição e vindo de um empate decepcionante contra o Pafos (que jogou com 10) e uma derrota para o Arsenal. A equipe grega enfrenta dois problemas críticos: é um dos dois times que ainda não marcaram gols na competição e amarga uma sequência histórica negativa de 11 derrotas consecutivas nesta fase da Champions League.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Olympiacos pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Olympiacos
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Urs Schnyde (árbitro); Marco Zürcher e Benjamin Zürcher (assistentes); Lukas Fähndrich (quarto árbitro)
📺 VAR: Fedayi San

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; De Jong, Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Rashford

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar):
Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

➡️Uefa anuncia data de estreia do Barcelona no Camp Nou pela Champions League

O Barcelona, de Lamine Yamal e Robert Lewandowski, enfrenta o PSG pela Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)
O Barcelona, de Lamine Yamal e Robert Lewandowski, enfrenta o Olympiacos pela Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)

