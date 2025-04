Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela La Liga

Ficha do jogo BAR CEL La Liga 32ª rodada Data e Hora Sábado, 19 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília) Local Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP) Árbitro Mario Melero López Assistentes Álvaro Granel Peiró e Adrián Díaz González Var Carlos Del Cerro Grande Onde assistir

O Barcelona recebe o Celta de Vigo, pela 32ª rodada da La Liga, neste sábado (19), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O confronto será transmitido exclusivamente pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na liderança da La Liga, o Barcelona busca manter a vantagem de quatro pontos para o Real Madrid na luta do título do Campeonato Espanhol. O clube catalão sonha com a 22ª vitória na competição na temporada.

Por outro lado, o Celta de Vigo luta para se manter na 7ª colocação em busca de uma vaga na próxima edição da Conference League. O clube tem a mesma pontuação do Mallorca, mas está à frente do rival pelo critério de desempate.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Celta de Vigo pela La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X CELTA DE VIGO

32ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona(ESP)

📺Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Szczesny; Kounde, Cubarsi, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri e Fermin; Yamal, Lewandowski e Raphinha.

CELTA DE VIGO (Técnico: Claudio Giráldez)

Guaita; Rodríguez, Domínguez, Alonso e Mingueza; Carreira, López, Beltran, Moriba e González; Duran