Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e prováveis escalações ao jogo de La Liga
Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (22), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, pela 13ª rodada de La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️Clique para assistir na Disney+
O Barcelona volta ao Camp Nou após dois anos de reformas e tenta manter a pressão sobre o líder Real Madrid. A equipe de Hansi Flick ocupa a vice-liderança, com 28 pontos, e vem de vitória por 4 a 2 contra o Celta de Vigo, marcada por um hat-trick de Lewandowski. O time busca o terceiro triunfo consecutivo e tenta seguir colado no rival madrilenho.
Ficha do jogo
O Athletic Bilbao, por sua vez, chega embalado após vencer o Real Oviedo por 1 a 0. Em sétimo lugar, com 17 pontos, os comandados de Ernesto Valverde querem encostar no G-6 e quebrar a sequência recente de bons resultados do Barça. No último confronto entre as equipes, o time catalão venceu por 3 a 0.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Athletic Bilbao
13ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford.
🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Vesga e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Serrano; Guruzeta.
