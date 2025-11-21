menu hamburguer
Onde Assistir

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e prováveis escalações ao jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
10:15
Barcelona x Athletic Bilbao pela 13ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
Barcelona x Athletic Bilbao pela 13ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (22), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, pela 13ª rodada de La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona volta ao Camp Nou após dois anos de reformas e tenta manter a pressão sobre o líder Real Madrid. A equipe de Hansi Flick ocupa a vice-liderança, com 28 pontos, e vem de vitória por 4 a 2 contra o Celta de Vigo, marcada por um hat-trick de Lewandowski. O time busca o terceiro triunfo consecutivo e tenta seguir colado no rival madrilenho.

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Escudo Athletic Bilbao
BIL
13ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 22 de novembro, às 12h15 (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Onde assistir

O Athletic Bilbao, por sua vez, chega embalado após vencer o Real Oviedo por 1 a 0. Em sétimo lugar, com 17 pontos, os comandados de Ernesto Valverde querem encostar no G-6 e quebrar a sequência recente de bons resultados do Barça. No último confronto entre as equipes, o time catalão venceu por 3 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 🆚 Athletic Bilbao
13ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford.

🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Vesga e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Serrano; Guruzeta.

Barcelona x Athletic Bilbao pela 13ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

