O Bahia desperdiçou uma chance de ouro na noite desta sexta-feira, pela 36ª rodada do Brasileirão. Nem o ambiente de crise no Alfredo Jaconi, diante de um Juventude virtualmente rebaixado, foi aproveitado pelo Tricolor, que abusou de perder chances, tomou sufoco e ficou só no 1 a 1 graças a Ronaldo e a um belo gol de Ademir no início do jogo. Esse resultado dificulta ainda mais a missão da equipe, que sonha com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico Rogério Ceni se mostrou mais uma vez decepcionado com o rendimento dos atletas em campo, principalmente quando o assunto foi efetividade.

— Tecnicamente foi feio o que fizemos hoje. A quantidade de gols perdidos dentro da área, de passes simples errados. Claro que o Juventude também teve chances, foi superior em alguns momentos, o Ronaldo foi muito bem. Mas tecnicamente estivemos abaixo, foram vários jogadores. Tivemos chances na pequena área, as oportunidades apareceram para a gente. A quantidade de últimos passes e finalizações na frente do goleiro, gramado bom, sem muita gente no estádio, isso não vai acontecer outra vez - criticou Ceni.

continua após a publicidade

Rogério Ceni no Alfredo Jaconi para Juventude x Bahia; treinador vê Libertadores ficar cada vez mais difícil (Foto: Luiz Erbes/ Agif/Gazeta Press)

Bahia se complica na briga por G-5

Por falar em vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Bahia planejava um resultado melhor contra o Juventude para ficar cada vez mais perto desse objetivo, mas o empate frustra as projeções e deixa o Tricolor em situação difícil nas últimas duas rodadas. A equipe estaciona na sétima posição, com 57 pontos, um a menos que o Fluminense, quinto colocado. Mas vale lembrar que o Botafogo, sexto na tabela, ainda joga contra o Corinthians neste domingo.

Há ainda a possibilidade de um G-6 no Brasileirão, mas a única coisa que o Bahia pode fazer para que isso se concretize é torcer por título do Cruzeiro ou Fluminense - que precisa, neste caso, ficar no G-5 - na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

— A gente teve muitas chances, mas se jogo lhe oferece tudo isso e você não aproveita, aí é mais difícil chegar na fase de grupos da Libertadores [...] Foi um dia atípico. Tecnicamente não conseguimos colocar nossos jogadores em condições de passe, e quando conseguimos, perdemos os gols. Vamos ter que vencer o Sport e ir para o Rio com necessidade de vencer por uma vaga direta — analisou Ceni ao projetar chances de Libertadores do Bahia.

Mesmo com todo esse cenário difícil, o Bahia fez história ao garantir vaga na Pré-Libertadores e vai disputar a competição continental pelo segundo ano seguido de forma inédita.