menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Ingressos de Bahia x Sport estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes entram em campo nesta quarta, pela 37ª rodada do Brasileirão

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 02/12/2025
13:59
Torcida do Bahia faz a festa depois da partida contra o Vasco (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
imagem cameraTorcida do Bahia faz a festa depois da partida contra o Vasco (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A venda de ingressos para o confronto nordestino entre Bahia e Sport, marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra de bilhetes para o último jogo do Tricolor na Arena Fonte Nova nesta temporada deve ser feita exclusivamente pela internet.

continua após a publicidade

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

As vendas começaram na última quarta para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta segunda. A compra online estará disponível até às 21h de quarta-feira, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Sport

Com direito a promoção no Cadeira Especial Superior, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

continua após a publicidade
  • Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
  • Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);
  • Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);
  • Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);
  • Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);
  • Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
  • Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);
  • Lounge Premium - R$ 220;
  • Lounge Criança - R$ 145;
  • Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).
Torcida do Bahia faz a festa na Arena Fonte Nova (Foto: Maurí­cia Da Matta/W9 PRESS/GAZETAPRESS)
Torcida do Bahia faz a festa na Arena Fonte Nova (Foto: Maurí­cia Da Matta/W9 PRESS/GAZETAPRESS)

O que está em jogo?

Em busca de uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, o Bahia já está garantido no G-7 e enfrenta o já rebaixado Sport para tentar passar Fluminense e Botafogo na corrida pelo G-5. A equipe de Rogério Ceni está na 7ª posição, com 57 pontos, dois a menos que o Glorioso, quinto colocado.

➡️Bahia não vence fora de casa há quase três meses e tem pior aproveitamento do G-7

Como chegar à Arena Fonte Nova?

  • Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
  • Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
  • Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias