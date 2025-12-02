Ingressos de Bahia x Sport estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo nesta quarta, pela 37ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para o confronto nordestino entre Bahia e Sport, marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra de bilhetes para o último jogo do Tricolor na Arena Fonte Nova nesta temporada deve ser feita exclusivamente pela internet.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
As vendas começaram na última quarta para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta segunda. A compra online estará disponível até às 21h de quarta-feira, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Sport
Com direito a promoção no Cadeira Especial Superior, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);
- Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);
- Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);
- Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);
- Lounge Premium - R$ 220;
- Lounge Criança - R$ 145;
- Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).
O que está em jogo?
Em busca de uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, o Bahia já está garantido no G-7 e enfrenta o já rebaixado Sport para tentar passar Fluminense e Botafogo na corrida pelo G-5. A equipe de Rogério Ceni está na 7ª posição, com 57 pontos, dois a menos que o Glorioso, quinto colocado.
➡️Bahia não vence fora de casa há quase três meses e tem pior aproveitamento do G-7
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
- Matéria
- Mais Notícias