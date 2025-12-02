A venda de ingressos para o confronto nordestino entre Bahia e Sport, marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra de bilhetes para o último jogo do Tricolor na Arena Fonte Nova nesta temporada deve ser feita exclusivamente pela internet.

As vendas começaram na última quarta para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta segunda. A compra online estará disponível até às 21h de quarta-feira, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Sport

Com direito a promoção no Cadeira Especial Superior, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);

Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);

Lounge Premium - R$ 220;

Lounge Criança - R$ 145;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

Torcida do Bahia faz a festa na Arena Fonte Nova (Foto: Maurí­cia Da Matta/W9 PRESS/GAZETAPRESS)

O que está em jogo?

Em busca de uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, o Bahia já está garantido no G-7 e enfrenta o já rebaixado Sport para tentar passar Fluminense e Botafogo na corrida pelo G-5. A equipe de Rogério Ceni está na 7ª posição, com 57 pontos, dois a menos que o Glorioso, quinto colocado.

Como chegar à Arena Fonte Nova?