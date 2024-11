Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil Sub-20

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (27), em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA). A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV. O Tricolor Paulista vêm com a vantagem de 2 a 0 conquistada no primeiro jogo da semifinal, em Itu. ➡️Clique para assistir no Sportv

Bahia e São Paulo se enfentram pela Semifinal da Copa do Brasil sub 20 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

JOGO 2/2 - SEMIFINAL COPA DO BRASIL SUB-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Joia da Princesa, na Bahia;

📺 Onde assistir: SporTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Pedro Cruz; Alex Ferreira, Dodô, Frederico e Sidney; Wendel Silva, Jota e Roger; Vitinho, Ruan Pablo e Juninho. Técnico: Rogério Ferreira.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Cauã Lucca e Matheus Alves; Felipe Oliveira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Barcellos.