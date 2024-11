Por mais que a diretoria do São Paulo tenha se mostrado conformada com a classificação para a fase preliminar da Libertadores, a torcida são-paulina ainda pode sonhar com uma vaga direta na fase de grupos da competição. A essa altura, a conquista depende de fatores externos para acontecer. O Tricolor é o atual 6º colocado, com 59 pontos, e só garantiria vaga direta se chegasse na 4ª posição, que está, no mínimo, quatro pontos atrás, ou em uma 5ª posição. Neste caso, o Flamengo precisaria estar no G4 para estender as posições na tabela.

Porém, antes mesmo do duelo de domingo (1) contra o Grêmio, em Porto Alegre, o São Paulo já terá respostas de qual fase começará sua campanha na Libertadores. Isso porque a final da edição de 2024 da competição continental, entre Botafogo e Atlético-MG, pode mexer na tabela.

A finalíssima acontece no dia 30, sábado, em Buenos Aires. Caso o alvinegro carioca conquiste sua primeira Libertadores, isso aumentará em uma posição o número de classificados para a fase de grupos. O clube já está no G4 da Série A.

Porém, se o Galo terminar com o título, o número de vagas não aumentará, já que o time mineiro só pode chegar, no máximo, na sétima posição com 53 pontos. Se o Atlético ficasse em sétimo (posição mais alta possível para a equipe), isso aumentaria uma vaga na fase preliminar, não nos grupos.

A preparação para essa semana de expectativas começa nesta terça-feira (26) com um treino às 10h da manhã no CT da Barra Funda. O elenco ganhou folga no domingo e segunda-feira após o empate com o Atlético-MG em 2 x 2 no MorumBis no sábado.

Com uma semana de atividades livres, o São Paulo espera poder finalizar a recuperação de Welington, lateral que já está em transição física no campo e tem o fim desta temporada como sua despedida do clube. O atleta acertou sua ida para o Southampton, da Inglaterra, em janeiro.

Além disso, outros atletas que já retornaram de lesão terão ainda mais tempo para aprimorar a parte física, como os meia Alisson, que já voltou a ser titular, e Michel Araújo e Patryck Lanza, lateral esquerdo. Na zaga, Sabino volta a ficar à disposição após suspensão pelo terceiro amarelo.