Bahia x Sampaio Corrêa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na noite desta quinta-feira (23), às 20h (horário de Brasília), a Arena Fonte Nova, em Salvador, será palco do confronto entre Bahia e Sampaio Corrêa, marcando o encerramento da primeira rodada da Copa do Nordeste pelo Grupo B. O confronto terá transmissão ao vivo do Premier (pay-per-view).

O jogo, que revive a final do Regional de 2018, promete ser um dos destaques da competição, com o Sampaio Corrêa, campeão daquele ano, enfrentando novamente o Bahia em uma partida que se antecipa intensa. Este será o primeiro jogo Tricolor de Aço com o elenco principal em 2025.

O Grupo B da Copa do Nordeste reúne Bahia e Sampaio Corrêa, além de CSA, Confiança, América-RN, Juazeirense, Náutico e Ceará.

Os times se enfrentam nesta quinta (23) (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Bahia e Sampaio Corrêa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x SAMPAIO CORRÊA

1ª RODADA - COPA NORDESTE

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova;

📺 Onde assistir: Premier (pay-per-view);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Kanu, David Duarte, Luciano Juba; Kaio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

SAMPAIO CORRÊA: Rhuan; Ray, Eduardo, Galvão e Jardson; Eliveton, Dodo e Jair; L7, Bruno Matos e Wendel. Técnico: Felipe Surian.