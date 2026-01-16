menu hamburguer
Onde Assistir

Bahia x Galícia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão

Equipes se enfrentam às 16h deste sábado

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 16/01/2026
16:00
Bahia e Galícia se enfrentam pelo Campeonato Baiano (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraBahia e Galícia se enfrentam pelo Campeonato Baiano (Foto: arte / Lance!)
Bahia e Galícia abrem a terceira rodada do Campeonato Baiano a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.



Com 100% de aproveitamento, o Bahia tem ótimo início de Baianão e lidera o torneio com seis pontos, enquanto o Galícia está na quarta colocação, com três.

Ficha do jogo

Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Escudo do Galícia
GAL
Baianão
3ª rodada
Data e Hora
Sábado, 17 de janeiro, às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, Salvador
Árbitro
Wagner Francisco Silva Souza
Assistentes
Daniella Coutinho Pinto e José Carlos Oliveira dos Santos
Var
Não tem
Onde assistir
TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

Como vem o Bahia?

O Bahia está com a moral lá no alto depois de vencer as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano. E moral não só com a torcida, mas também com o técnico Rogério Ceni, que rasgou elogios ao time alternativo e repleto de garotos depois do triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira na última quarta-feira, pela segunda rodada.

— Eles têm que manter esse padrão toda vez que entrarem em campo, esse mesmo desejo, mesma alma. Não pode mudar. É para entrar e dar o máximo dentro de campo como foi hoje. Não pelo resultado, mas a maneira como se comportaram. Fantástica. David Martins, os três da frente, Pedrinho, Rezende. Luiz, Fredi e Marcos foram bem superiores ao que foram no jogo anterior. Isso é o que a gente espera, estou extremamente feliz e satisfeito — celebrou o treinador.

Dell comemora gol do Bahia contra o Bahia de Feira (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Como chega o Galícia?

Depois de uma derrota por 2 a 0 na estreia do Baianão para o Barcelona de Ilhéus, o Galícia do técnico Edson Fabiano também ganhou confiança na última rodada ao bater a Juazeirense por 2 a 0 em Pituaçu, com gols de Rafael Mineiro e Rogerinho.

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Galícia

BAHIA x GALÍCIA
3ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Galícia: TVE;
🟨 Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza;
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e José Carlos Oliveira dos Santos;
4️⃣ Quarto árbitro: José Lourenço Assis Santos Conceição.

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota e David Martins (Pedrinho); Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.

GALÍCIA (Técnico: Edson Fabiano):
Rafael; Da Ilha, Jaques, Willian, Popó e Carlos; Ivisson, Mayron e Rafael Mineiro; Gledson e Rogerinho.

