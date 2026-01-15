O Bahia fez bonito mais uma vez na noite da última quarta-feira e aplicou um incontestável 3 a 0 contra o Bahia de Feira, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Assim como na estreia, brilharam as estrelas dos Pivetes de Aço, que viraram verdadeiros protagonistas nesse time alternativo que disputa o estadual e chamaram a atenção de Rogério Ceni.

Em mais uma boa partida do trio de ataque com média inferior a 17 anos, Ruan Pablo, Kauê Furquim e Dell cumpriram muito bem as funções propostas pelo técnico Rogério Ceni, que rasgou elogios aos garotos. Dell, inclusive, fez o segundo gol do Tricolor no jogo, o seu primeiro como profissional.

— Os três homens de frente [são os que mais surpreendem]. A maior surpresa para mim é a intensidade que eles empregam. Tudo bem que eles vinham treinando, Ruan Pablo e Dell com muito ritmo da Seleção. Me surpreende muito a entrega sem bola de Dell. Kauê aguentou 90 minutos em dois jogos, e jogando. Não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Eu achava que eles entregariam, mas entregam mais do que eu esperava neste início de competição — destacou o treinador.

— Elogio como um todo, principalmente a defesa, que passou zerada. Luiz fez um jogo muito superior ao último, em que não tinha ido tão bem. A troca no meio do jogo do Marcos Victor com o Fredi, que está há mais tempo treinando, entregou mais nesse sentido. Mas para mim a grande surpresa é o comportamento e a qualidade dos homens de frente — completou Ceni depois do triunfo do Bahia pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Essa deve ser uma oportunidade rara para os jovens, que têm a chance de serem observados com cuidado por Rogério Ceni no dia a dia e nas partidas de nível profissional. Vale lembrar que a estratégia do Bahia é manter esse time alternativo em campo pelo menos ao longo da primeira fase do Baiano.

— A alma que eles entregam para o jogo não tem preço. Falo para eles que isso é inegociável para que eles sigam crescendo na carreira, não mudem com o passar dos anos. Essa energia que eles têm em campo, eu tenho certeza que é a grande alegria do torcedor.

Dell e David Martins em ação na partida contra o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano; dupla foi elogiada por Rogério Ceni (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Filosofia do Bahia para a base

Desde a chegada do Grupo City ao Bahia, em 2023, o clube tem o objetivo claro de se tornar um celeiro de talentos, para que eles possam se desenvolver, contribuir para a equipe profissional e, posteriormente, serem vendidos para outros times. Não à toa o Tricolor fez investimentos pesados na base durante a temporada passada, com as contratações de Kauê Furquim, David Martins e Luiz Gustavo, por exemplo, e começa a colher os frutos agora.

— Destacar a contratação do Kauê e do David. Eles não estão jogando contra garotos de 17 anos, estão contra profissionais. "Mas são jogadores de Série D, etc". São jogadores com força de profissionais. Destacar as contratações, o olho de quem investe para trazer jogadores desse nível. David Martins vem melhorando nos treinos, é um jogador que tende a ganhar mais espaço em um curto espaço de tempo. É o setor mais concorrido do time, mas vejo capacidade técnica e física para cada vez mais integrar o elenco profissional.

— É daqui que vão diminuir as contratações de grande valor. É o que uma empresa quer, jogadores jovens que subam, rendam no profissional e ganhem valor de mercado. Pode não ser na velocidade que esperam, eles têm 16, 17 anos. Mas a cada ano se aproxima a vez do Kauê, Ruan Pablo e Dell dividirem com os profissionais as chances de começarem jogando. Esse é o intuito da formação, é para isso que o clube investe — concluiu Ceni.

O Bahia volta a campo a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), quando recebe o Galícia, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.