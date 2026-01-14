Bahia vence o Bahia de Feira e segue 100% no Campeonato Baiano
Esquadrão supera gramado sintético e aplica 3 a 0 na Arena Cajueiro
Em jogo de xarás na noite desta quarta-feira, o Bahia foi muito superior ao Bahia de Feira na Arena Cajueiro e aplicou um 3 a 0 sem dificuldades pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Os gols do Tricolor foram marcados por Rezende, Dell e Erick, que colocaram a equipe na liderança momentânea do torneio.
O time alternativo comandado por Rogério Ceni mantém os 100% de aproveitamento, já que venceu o Jequié na estreia por 4 a 2, na Arena Fonte Nova.
Bahia domina e chega ao segundo triunfo seguido
O Bahia começou a partida em alta voltagem na Arena Cajueiro e criou a primeira grande chance logo aos cinco minutos. Ruan Pablo aproveitou erro de saída da defesa do Bahia de Feira e serviu o jovem David Martins, que arriscou da marca do pênalti e parou em bloqueio providencial da defesa do Tremendão para evitar o gol.
Mas não demorou muito para o Bahia inaugurar o placar. Em chute firme de fora da área, Rezende acertou o canto esquerdo do goleiro Milton para fazer 1 a 0 aos 18 minutos. O time de Rogério Ceni seguiu superior na partida e quase ampliou em cabeceio de Dell dentro da área, aos 33 minutos, que exigiu uma grande defesa de Milton após de cruzamento na medida de Zé Guilherme. Sete minutos depois, o mesmo Dell pegou rebatida de Milton em chute de Ruan Pablo e, desta vez, foi letal na área para ampliar.
O Bahia de Feira esboçou uma reação no início do segundo tem com uma boa chance criada por Arthur Martins dentro da área, que exigiu boa defesa de João Paulo. Mas o Bahia logo retomou o controle das ações e pouco sofreu defensivamente. Só aos 44 minutos Palácios levou perigo ao Bahia, mas parou em mais uma intervenção de João Paulo.
Antes disso, porém, o Bahia aproveitou a entrada de Erick no segundo tempo e ampliou o placar em um lindo gol do volante, que acertou um chute colocado de fora da área para selar o 3 a 0 na Arena Cajueiro.
Próximos jogos
O Bahia de Feira volta a campo a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Já o Tricolor recebe o Galícia às 16h deste sábado, na Arena Fonte Nova.
✅Ficha técnica
BAHIA DE FEIRA 0 x 3 BAHIA
2ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
🥅 Gols: Rezende, 18'/1ºT; Dell, 40'/1ºT; Erick, 40'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Lucas Santos, Jr. Santos, Wellington, Brendon (Bahia de Feira); Jota, David Martins, Rezende, Caio Suassuna (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Erick), Jota (Pedrinho) e David Martins (Michel Araújo); Kauê Furquim, Ruan Pablo (Lyan) e Dell (Caio Suassuna).
BAHIA DE FEIRA (Técnico: João Carlos)
Milton; Dodô (Marquinho Carioca), Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos (Arthur Martins), Peterson (Brendon) e Lucas Santos (Palácios); Ronan e Vitinho.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.
