Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Publicada em 04/10/2024 - 18:15 • Rio de Janeiro

O confronto entre Bahia e Flamengo está marcado para 19h deste sábado (05). A partida ocorre na Fonte Nova, em Salvador e será transmitida pelo Premiere. O Bahia vem de uma vitória magra em cima do Criciúma e busca os 3 pontos para se firmar no G6. O Flamengo, que eliminou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, venceu o Corinthians e saiu na frente na briga pela vaga na grande final.



Escalações para Bahia x Flamengo

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; De Pena, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni..

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.



