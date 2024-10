Mais um jogador do Flamengo é convocado para Seleção e pode desfalcar o time

Filipe Luís na beira do campo contra o Corinthians (Foto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro

O Flamengo teve mais um jogador convocado nesta Data-Fifa, para disputar as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Gonzalo Plata, récem-contratado, foi chamado pelo técnico Sebastián Beccacece para a seleção do Equador.



Os selecionados equatorianos recebem o Paraguai, no dia 10 de outubro, em Casa Blanca, e depois visitam o Uruguai no dia 15 de outubro, no estádio Centenario. O Flamengo encara o Fluminense no dia 17 de outubro, com isso, os jogadores convocados ainda são dúvidas para o clássico carioca por conta de possíveis desgastes físicos.

Gonzalo Plata volta à convocação do Equador (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)

PLATA RETORNA APÓS INDISCIPLINA

No mês de março, às vésperas da Copa América, Plata, Arboleda e Kendry Páez foram flagrados em uma boate, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O trio argumentou que estava em momento de folga, mas a Federação Equatoriana não perdoou os jogadores, que apareceram nas imagens com muita bebida, mulheres seminuas e exibindo dinheiro.

Desde o ato, Plata e Arboleda não apareceram mais na Seleção Equatoriana. Já Páez recebeu perdão, por ser menor de idade. Depois do desempenho ruim na Copa América, a Federação demitiu Félix Sánchez Bas e contratou Beccacece, que estreou contra o Brasil. Mesmo com a mudança na comissão técnica, o jogador do Flamengo seguiu fora do duelo das Eliminatórias. Porém, agora o atacante terá nova chance.



CONVOCADOS DO FLAMENGO

O Flamengo pode ter seis jogadores convocados para a Data FIFA de outubro. Isso devido ao fato de que, Gerson também foi chamado e vai defender a Seleção Brasileira. Além disso, Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na pré-lista do Uruguai para o período. Por fim, Erick Pulgar deve ser requisitado pelo Chile.

FLA X FLU PÓS DATA FIFA

Dois dias após o término da Data FIFA, o Flamengo tem clássico marcado com o Fluminense pelo Brasileirão. Portanto, a partida acontece no dia 17 de outubro, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro tem 48 pontos no torneio nacional e precisa de uma vitória para seguir na briga pelo título. Por outro lado, o rival carioca está colado na zona de rebaixamento, com 30 pontos