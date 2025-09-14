Bahia e Cruzeiro entram em campo às 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em confronto direto válido pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere (TV fechada).

O Tricolor baiano tem 36 pontos e quer voltar à quarta posição do Brasileirão depois de ser ultrapassado pelo Mirassol. Já a Raposa está na vice-liderança, com 44 pontos, e mira a liderança da competição, que pertence ao Flamengo.

Como vem o Bahia?

A palavra de ordem no Bahia é "retomada". Além da goleada sofrida para o Mirassol na última rodada, por 5 a 1, o Tricolor tenta se recuperar da eliminação frustrante nas quartas da Copa do Brasil contra o Fluminense, na última quarta-feira. Como alento, a equipe de Rogério Ceni foi campeã da Copa do Nordeste entre esses dois vexames e ganhou um sopro de esperança para a sequência da temporada.

Ainda em transição, Kanu, Erick, Ruan Pablo e Caio Alexandre devem ser desfalques, assim como Erick Pulga, Tiago e Ademir, que seguem em tratamento de problemas físicos e treinam na fisioterapia.

Rogério Ceni orienta jogadores do Bahia durante treino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como chega o Cruzeiro?

Ao contrário de Bahia, o Cruzeiro vem de quatro vitórias seguidas, com direito à classificação sem sustos nas quartas da Copa do Brasil contra o arquirrival Atlético-MG. Na última quinta-feira, o time de Leonardo Jardim bateu o Galo por 2 a 0 no Mineirão e selou a vaga nas semifinais. Já pelo Brasileirão, a Raposa bateu o São Paulo por 1 a 0 na última rodada, no mesmo estádio.

A Raposa tem dois jogadores suspensos: o volante Lucas Silva, pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Eduardo, pelo STJD por causa da expulsão contra o Vitória. O atacante Kaio Jorge pode ser poupado para se recuperar totalmente da contusão na coxa esquerda.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Cruzeiro: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim):

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Walace (Matheus Henrique), Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson.