A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Cruzeiro, marcada para as 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão, já está disponível para os sócios. O público geral terá acesso aos bilhetes a partir das 10h deste sábado. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

As vendas no site começaram na última segunda para os associados, mas o público geral só teve vai ter acesso neste sábado, a partir das 10h. A compra online pode ser feita até às 21h da segunda, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial. Mais de 25 mil pessoas já estão garantidas na partida.

Preços dos ingressos para Bahia x Cruzeiro

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).

Torcida do Bahia em confronto contra o Náutico, o último na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O que está em jogo?

Depois de deixar a classificação na Copa do Brasil escapar em uma atuação para esquecer no Maracanã, resta ao Bahia se manter vivo na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. De olho nesse objetivo, o time de Rogério Ceni enfrenta o Cruzeiro, vice-líder do campeonato, que ainda sonha com o título brasileiro e está embalado na temporada.

Enquanto o Bahia é o quarto colocado, com 36 pontos, a Raposa está na segunda posição, com 44.

