Bahia x Atlético-PI: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam às 15h desta segunda-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia e Atlético Piauiense se enfrentam a partir das 15h desta segunda-feira (horário de Brasília), pela segunda fase da Copinha. A bola rola no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto, mesmo lugar em que o Tricolor atuou durante a fase de grupos. O confronto único e eliminatório será transmitido ao vivo pela Cazé TV (Youtube). ➡️Clique aqui para assistir.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
O Bahia se classificou como primeiro colocado do Grupo 9, com sete pontos, depois de vencer a Inter de Limeira (5 a 0) e o América-SP (4 a 0), além de empatar por 0 a 0 com o CSA. Já o Atlético-PI foi o segundo colocado do Grupo 10, com seis pontos - venceu o Comercial-SP (2 a 1) e o Noroeste (5 a 0), mas perdeu para o América-MG (2 a 0).
Ficha do jogo
Como vem o Bahia?
O time do técnico Leonardo Galbes chega à fase eliminatória da Copinha com confiança depois de aplicar 4 a 0 no América-SP pela última rodada do Grupo 9, resultado que garantiu aos Pivetes de Aço a liderança da chave. Vale lembrar que o Bahia não tem suspensos, e todos os cartões amarelos do time (Gerald, Iuri e Saymon) serão zerados.
➡️Ceni convoca destaque do Bahia na Copinha para disputar o Baianão
Como chega o Atlético-PI?
Já o Atlético Piauiense, comandado pelo técnico Willdson Furtado, também está com a moral elevada depois de bater o Noroeste por 5 a 0 na última rodada do Grupo 10. A equipe, no entanto, precisou se locomover de Ribeirão Preto para São José do Rio Preto antes de enfrentar o Bahia, um trajeto de mais de 200 quilômetros. O time piauiense também não tem jogadores suspensos.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Atlético-PI pela Copinha
BAHIA x ATLÉTICO-PI
2ª FASE DA COPINHA
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto;
📺 Onde assistir Bahia x Atlético-PI: Cazé TV;
🟨 Árbitro: Jéssica Aparecida Milani;
🚩 Assistentes: Lucas Rodrigues Antônio e Eduarda Gomide Rubio;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silvestrini.
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):
Iuri; Fernando Gabriel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Anthony, Roger e Carioca; João Andrade e Juninho.
ATLÉTICO-PI (Técnico: Willdson Furtado):
Fabrício; Leandro, Caio Felipe, Miguel e Guilherme BH; Pereirão, Cauã Marley, Maiquinho e Erick Cauan; Luis Carlos e Edson Filho.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias