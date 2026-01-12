menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bahia x Atlético-PI: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam às 15h desta segunda-feira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 12/01/2026
11:13
Bahia x Atlético-PI se enfrentam na Copinha (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraBahia x Atlético-PI se enfrentam na Copinha (Foto: arte / Lance!)
Bahia e Atlético Piauiense se enfrentam a partir das 15h desta segunda-feira (horário de Brasília), pela segunda fase da Copinha. A bola rola no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto, mesmo lugar em que o Tricolor atuou durante a fase de grupos. O confronto único e eliminatório será transmitido ao vivo pela Cazé TV (Youtube). ➡️Clique aqui para assistir.

O Bahia se classificou como primeiro colocado do Grupo 9, com sete pontos, depois de vencer a Inter de Limeira (5 a 0) e o América-SP (4 a 0), além de empatar por 0 a 0 com o CSA. Já o Atlético-PI foi o segundo colocado do Grupo 10, com seis pontos - venceu o Comercial-SP (2 a 1) e o Noroeste (5 a 0), mas perdeu para o América-MG (2 a 0).

Ficha do jogo

Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
CAP
Copinha
2ª fase
Data e Hora
Segunda-feira, 12 de janeiro, às 15h (horário de Brasília)
Local
Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto
Árbitro
Jéssica Aparecida Milani
Assistentes
Lucas Rodrigues Antônio e Eduarda Gomide Rubio
Var
Não tem
Onde assistir
Cazé TV (Youtube)

Como vem o Bahia?

O time do técnico Leonardo Galbes chega à fase eliminatória da Copinha com confiança depois de aplicar 4 a 0 no América-SP pela última rodada do Grupo 9, resultado que garantiu aos Pivetes de Aço a liderança da chave. Vale lembrar que o Bahia não tem suspensos, e todos os cartões amarelos do time (Gerald, Iuri e Saymon) serão zerados.

Bahia e CSA se enfrentaram pela segunda rodada da Copinha (Foto: Juninho em ação na partida entre Bahia e CSA pela Copinha (Foto: @RaphaMarquesFoto)
Esquadrão de Aço e CSA se enfrentaram pela segunda rodada. Bahia agora pega o Atlético-PI; veja onde assistir ao jogo da Copinha (Foto: @RaphaMarquesFoto)

➡️Ceni convoca destaque do Bahia na Copinha para disputar o Baianão

Como chega o Atlético-PI?

Já o Atlético Piauiense, comandado pelo técnico Willdson Furtado, também está com a moral elevada depois de bater o Noroeste por 5 a 0 na última rodada do Grupo 10. A equipe, no entanto, precisou se locomover de Ribeirão Preto para São José do Rio Preto antes de enfrentar o Bahia, um trajeto de mais de 200 quilômetros. O time piauiense também não tem jogadores suspensos.

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):
Iuri; Fernando Gabriel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Anthony, Roger e Carioca; João Andrade e Juninho.

ATLÉTICO-PI (Técnico: Willdson Furtado):
Fabrício; Leandro, Caio Felipe, Miguel e Guilherme BH; Pereirão, Cauã Marley, Maiquinho e Erick Cauan; Luis Carlos e Edson Filho.

