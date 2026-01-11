Com brilho de joia, Bahia vence o Jequié na estreia do Campeonato Baiano
Bahia e Jequié estrearam no Campeonato Baiano em um jogo agitado na Arena Fonte Nova, na tarde deste domingo. Mas foi o Tricolor que aproveitou o fator casa e o brilho de Ruan Pablo, de 17 anos, para construir o 4 a 2 e sair de campo com os três pontos. Além dos dois gols de Ruan, Jota e Fredi também marcaram para os mandantes. Por outro lado, Tiago Recife e Nael descontaram para o Jipão.
Bahia avassaldor
Com mais controle de jogo desde o início, o Bahia criou a primeira grande chance logo aos três minutos, quando Dell aproveitou sobra de bola na área e chutou firme, rasteiro, para grande defesa do goleiro André. Aos seis foi a vez de Dell fazer jogada individual até ter chute bloqueado na entrada da área. Na sobra, Jota acertou um chute na veia e estufou as redes do Jequié.
Depois do gol, o Jipão ensaiou uma melhora, mas o Bahia seguiu superior. Foi justamente quando o jogo parecia controlado para o Tricolor que o time visitante chegou ao empate em contra-ataque rápido. Aos 23 minutos, Nael foi acionado em lançamento no campo de ataque e chutou na trave. Na sobra, Tiago Recife apareceu livre na pequena área e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Mas o Bahia não deixou barato e reagiu em grande estilo aos 35 minutos, quando Ruan Pablo aproveitou rebote de chute de Pedrinho e marcou o segundo gol do Esquadrão.
E ainda deu tempo para mais. Em jogada rápida construída desde a defesa, a bola chegou até Dell na marca do pênalti, que chutou para defesa do goleiro André. Quem apareceu novamente para aproveitar o rebote foi Ruan Pablo, que marcou o terceiro do Bahia aos 40 minutos.
Jequié ensaia reação, mas Bahia se segura
Com desvantagem de dois gols, o Jequié foi para cima no início do segundo tempo e, logo aos dois minutos, acerto uma bola na trave em chute perigoso de João Grilo na entrada da área. A trocação ficou ainda maior, e o Jipão chegou diminuiu aos 18 minutos, em linda finalização colocada de Nael.
Ainda com muita intensidade, o Bahia quase amplia mais uma vez com Ruan Pablo, que cabeceou firme no canto direito de André, como manda o manual, e exigiu grande defesa do goleiro antes da bola carimbar a trave, aos 25 minutos. Logo depois, Nael teve mais uma grande chance na área e por pouco não empatou o jogo.
O Jequié ensaiou uma reação final, mas o Bahia soube administrar o placar e ainda ampliou no último minuto com gol de cabeça do zagueiro Fredi, depois de cobrança de escanteio, para selar o placar na Fonte Nova.
Próximos jogos
O Bahia volta a campo a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o "xará" Bahia de Feira na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Já o Jequié só joga às 19h15 da quinta-feira, contra o Porto, no Waldomirão.
✅Ficha técnica
BAHIA 4 x 2 JEQUIÉ
1ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Jota, 6'/1ºT; Ruan Pablo, 35'/1ºT e 40'/1ºT; Fredi, 48'/2ºT (Bahia) | Tiago Recife, 23'/1ºT; Nael, 18'/2ºT (Jequié)
🟨 Cartões amarelos: Walfrido, Jô (Jequié);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 18.600;
💸 Renda: R$ 541.479,90.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Marcos Victor (Kanu), Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme (Iago Broduchi); Rezende (Erick), Jota (Nestor) e Pedrinho (David Martins); Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.
JEQUIÉ (Técnico: Rodrigo Fonseca):
André; Carlos Henrique (Diego Bolt), Weverton, William Mineiro, Walfrido e Erick Daltro (Caíque); Cássio (Marcinho), Jô e Luiz Fernando (João Grilo); Tiago Recife (Edílson) e Nael.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marielson Alves Silva (BA);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Antonielson Jesus da Silva (BA);
4️⃣ Quarto árbitro: Carlos Luiz Santana de Lima (BA).
