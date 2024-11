Bahia x São Paulo Sub-20: onde assistir, estatísticas e palpites

Nesta quarta-feira (26), Bahia e São Paulo se enfrentam pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. Na primeira partida do confronto, os crias de Cotia levaram a melhor, pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

No primeiro jogo, o São Paulo venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0 (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas de Bahia e São Paulo Sub-20

O time Sub-20 do São Paulo chega para o jogo de hoje após ter vencido a equipe do Bahia no primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil da categoria, pelo placar de 2 a 0, levando uma boa vantagem para a segunda partida. Este é o último campeonato da temporada para o Tricolor, que foi vice do Campeonato Paulista. Nos últimos cinco jogos da equipe, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Já a equipe do Bahia Sub-20 vem para esta partida depois do revés no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O time baiano também faz sua última participação em competições oficiais nesta temporada, na qual se sagrou campeão do Campeonato Baiano da categoria. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.

Palpites para o jogo

O confronto pela segunda partida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20 entre as equipes deve ser bem movimentado, já que o Bahia terá que se expor para buscar o placar adverso do primeiro jogo. Com isso, o São Paulo pode acabar se aproveitando dos contra-ataques para alargar ainda mais a sua vantagem. Em seus últimos cinco jogos em casa, o Tricolor de Aço possui três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Tricolor Paulista tem quatro empates e uma vitória em seus últimos cinco confrontos fora de casa.

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Bahia Sub-20

São Paulo

João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Marques Riquelme; Hugo Leonardo, Felipe Oliveira e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio - Técnico: Allan Barcellos.

Bahia

Eric; Roger Ruan, Gerald, Frederico e Rafael Soares; Sidney, Vitinho e Jota; Roger, Ruan Pablo e Juninho - Técnico: Rogério Ferreira.