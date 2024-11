São Paulo conhece os adversários da Copinha 2025; veja o grupo

O São Paulo conheceu na noite desta segunda-feira (25) seus três adversários da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em 2025. O sorteio da Federação Paulista de Futebol (FPF) aconteceu na Mercado Livre Arena Pacaembu, estádio que voltará a sediar a tradicional final da competição após cinco anos.

A Copinha é o principal torneio de base do futebol brasileiro e reúne 128 clubes que brigarão pela taça entre os dias 2 e 25 de janeiro. A final, como acontece todos os anos, será no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo e feriado na cidade.

Diego, capitão do São Paulo, levanta a taça de campeão da Copinha em 2019. (Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O Tricolor entra na 55ª edição do torneio mirando o pentacampeonato da Copinha. O último título da equipe foi conquistado em 2019, quando o São Paulo venceu o Vasco nos pênaltis por 3 x 1 após empate em 2 x 2 no tempo normal.

Deste elenco são-paulino, saíram nomes como o meia Rodrigo Nestor, até hoje na equipe, o atacante Antony, que defende o Manchester United, e o zagueiro Tuta, que atua na Alemanha pelo Eintracht Frankfurt.

Neste ano, a caminhada do São Paulo começará na cidade de Jaú, que fica a pouco mais de 300km da capital paulista. O XV de Jaú, time da casa, é um dos adversários do Tricolor nesta primeira fase. Além dos mandantes, juntam-se no Grupo 11 da competição o Picos, do Piauí, e o Serra Branca, da Paraíba.

Grupo do São Paulo na Copinha

XV de Jaú

Picos-PI

Serra Branca-PB

A final no Pacaembu pode ser o primeiro jogo a ser realizado no estádio após a reforma. O Corinthians é o maior vencedor do torneio com 11 títulos, o último deles na edição 2024, quando bateu o Cruzeiro por 1 x 0 na Neo Química Arena. O São Paulo é o terceiro maio campeão ao lado do Flamengo, com quatro. Fluminense e Internacional têm cinco títulos.