Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Avaí e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Leão da Ilha está na 10ª posição, com 40 pontos, a seis pontos do Novorizontino, último time dentro do G-4, enquanto o Coxa é o terceiro colocado, com 47 pontos, dois pontos a menos que o líder Criciúma.

Avaí x Coritiba AVA CFC 29ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Segunda-feira, 29 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Ressacada, em Florianópolis (SC) Árbitro Léo Simão Holanda (CE) Assistentes Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Avaí venceu o clássico contra a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, e se recuperou dos dois jogos recentes sem triunfo.

Para o jogo, o técnico estreante Vinícius Bergantin tem a volta do volante João Vitor, que cumpriu suspensão. Já o meio-campista JP está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Coritiba vem de revés por 2 a 0 para o Criciúma, no Couto Pereira, e conheceu a terceira derrota, sendo a segunda consecutiva, nos últimos cinco jogos. Com a sequência negativa, o Coxa perdeu a liderança e está dois pontos acima do quinto colocado.

O treinador Mozart tem dúvidas na escalação por conta do mau momento e pensa em ter uma formação mais defensiva, com os zagueiros Tiago Coser e Bruno Melo nas laterais. No ataque, Iury Castilho pode atuar centralizado no ataque.

Confira as informações do jogo entre Avaí e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CORITIBA

29ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Segunda-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

📺 Onde assistir: ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVAÍ (Técnico: Vinícius Bergantin)

César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Thayllon e Cléber.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Morisco; Tiago Coser (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Wallisson, Sebá Gómez e Josué; Vini Paulista, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Iury Castilho).