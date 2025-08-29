menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo da Bundesliga

Equipes se enfrentam pela 2ª rodada da Bundesliga

imagem cameraAugsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
12:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

FC Augsburg e Bayern de Munique 'se enfrentam neste sábado (30), às 13h30 (de Brasília), na WWK Arena, em Augsburgo, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV (canal fechado).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Augsburg aparece atualmente na terceira posição da Bundesliga, com 3 pontos. Sob o comando de Sandro Wagner, a equipe vem de vitória fora de casa sobre o Freiburg por 3 a 1 e busca surpreender novamente diante do rival bávaro.

continua após a publicidade

Ficha Técnica

AUG
BAY
2ª Rodada
Bundesliga
Data e Hora
sábado, 30 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
Local
WWK Arena, em Augsburgo (ALE)
Árbitro
Onde assistir

Já o Bayern de Munique, treinado por Vincent Kompany, também soma 3 pontos e lidera a tabela. Em sua última partida, o time venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 2, pela Copa da Alemanha, e chega embalado. No último encontro entre as equipes, vitória bávara por 3 a 1.

Tudo sobre FC Augsburg x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

FC Augsburg x Bayern de Munique
2ª rodada — Bundesliga 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: WWK Arena, em Augsburgo (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FC Augsburg (Técnico: Sandro Wagner)
Finn Dahmen; Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck e Marius Wolf; Kristijan Jakic, Robin Fellhauer, Dimitrios Giannoulis e Elias Saad; Mert Komur e Han Massengo.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Jonas Urbig; Sacha Boey, Kim Min-jae, Jonathan Tah e Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich e Michael Olise; Lennart Karl, Luis Díaz e Harry Kane.

Augsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga (Arte: Lance!)
Augsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias