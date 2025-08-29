Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo da Bundesliga
Equipes se enfrentam pela 2ª rodada da Bundesliga
- Matéria
- Mais Notícias
FC Augsburg e Bayern de Munique 'se enfrentam neste sábado (30), às 13h30 (de Brasília), na WWK Arena, em Augsburgo, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV (canal fechado).
Relacionadas
- Onde Assistir
Operário-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
Onde Assistir28/08/2025
- Onde Assistir
Ceará busca o G-4 do Brasileiro de Futsal nesta sexta; Lance! transmite
Onde Assistir28/08/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (28/08/2025)
Onde Assistir28/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Augsburg aparece atualmente na terceira posição da Bundesliga, com 3 pontos. Sob o comando de Sandro Wagner, a equipe vem de vitória fora de casa sobre o Freiburg por 3 a 1 e busca surpreender novamente diante do rival bávaro.
Ficha Técnica
Já o Bayern de Munique, treinado por Vincent Kompany, também soma 3 pontos e lidera a tabela. Em sua última partida, o time venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 2, pela Copa da Alemanha, e chega embalado. No último encontro entre as equipes, vitória bávara por 3 a 1.
Tudo sobre FC Augsburg x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
FC Augsburg x Bayern de Munique
2ª rodada — Bundesliga 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: WWK Arena, em Augsburgo (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FC Augsburg (Técnico: Sandro Wagner)
Finn Dahmen; Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck e Marius Wolf; Kristijan Jakic, Robin Fellhauer, Dimitrios Giannoulis e Elias Saad; Mert Komur e Han Massengo.
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Jonas Urbig; Sacha Boey, Kim Min-jae, Jonathan Tah e Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich e Michael Olise; Lennart Karl, Luis Díaz e Harry Kane.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias