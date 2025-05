Ficha do jogo ATL BAH 5ª rodada Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 14 de maio, às 19h (horário de Brasília) Local Atanasio Girardot, Medellín Árbitro Dario Herrera (ARG) Assistentes Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG) Var Jorge Baliño (ARG) Onde assistir

Atlético Nacional (COL) e Bahia disputam a liderança do grupo F da Libertadores na noite desta quarta-feira, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, em jogo que vale a classificação para o Tricolor e pode encaminhar a vaga do time colombiano. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) com transmissão ao vivo do canal Paramount + (clique aqui para acessar).

Bahia x Atlético Nacional na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como chega o Bahia?

Depois de emplacar cinco vitórias seguidas, o Bahia teve a sequência freada na última quarta pelo Nacional (URU), que fez o Tricolor conhecer a primeira derrota na Libertadores, em plena Arena Fonte Nova, e deixou o grupo F embolado. No último jogo da equipe, Rogério Ceni poupou o time, já de olho neste confronto contra o Atlético Nacional, e também perdeu para o Flamengo no Maracanã.

O Tricolor segue com os desfalques de Kanu, Ronaldo, Santiago Arias e Ademir, que não estarão disponíveis para a partida. A dúvida fica por conta do atacante Kayky, que se machucou contra o Flamengo, trabalhou só na academia na última segunda, mas viajou com o grupo. Por outro lado, Gilberto treinou normalmente e está disponível.

Como vem o Atlético Nacional?

Já o Atlético Nacional vive um bom momento e está há quatro jogos sem perder (três vitórias e um empate), dentre eles uma grande vitória contra o Internacional que colocou a equipe colombiana no segundo lugar do grupo. A última derrota foi justamente para o Bahia. A equipe vem de vitória contra o Llaneros, por 2 a 1, pelo Campeonato Colombiano.

O clube de Medellín sofre com o desfalque do experiente goleiro Ospina, que está gripado. Além dele, o zagueiro Juan Zapata está fora por conta de uma lesão no adutor. Por decisão técnica, o comandante Javier Gandolfi não convocou os atletas Felipe Aguirre (zagueiro) e Faber Gil (atacante) e chamou o jovem defensor Juan Pablo Torres para o duelo desta quarta.

Confira as informações do jogo entre Atlético Nacional e Bahia pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL X BAHIA

5ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Atanasio Girardot, Medellín;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG).

Prováveis escalações

O Bahia de Rogério Ceni deve ir a campo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez)

Desfalques do Bahia: Ronaldo, Arias, Kanu e Ademir (lesão);

Já o Atlético Nacional de Javier Gandolfi pode ter a seguinte escalação para enfrentar o Bahia: Harlen Castillo; Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano e Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento (Billy Arce) e Kevin Viveros.

Desfalques do Atlético Nacional: Ospina (gripe); Felipe Aguirre e Faber Gil (opção técnica).