Contratação mais cara da história do futebol nordestino, Lucho Rodríguez vive má fase pelo Bahia e começa a ser contestado pelo torcedor, que não vê o atacante balançar as redes há 12 jogos. E como já era de se imaginar, a pressão sobre ele recai de forma mais pesada por conta dos R$65,3 milhões investidos pelo Tricolor para trazer a jovem promessa uruguaia.

Lucho Rodríguez comemora gol contra o América-RN (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

É natural que as críticas venham em meio à má fase do atleta, que chegou cercado de expectativas ao Bahia. Mas até que ponto isso é saudável para um jogador estrangeiro de 21 anos? Em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo no último sábado, quando ele não chegou a chutar em gol, o técnico Rogério Ceni elogiou Lucho e afirmou que a oscilação é natural.

- Acho que é um jovem, tem 21 anos. Vinha realmente muito bem, acho que é natural essa oscilação. É um menino que trabalha muito todos os dias, a ausência do gol é que chama atenção. Vamos ter calma, é um garoto, um pouco de paciência. É um cara que a gente acredita muito. Quando ele fizer o próximo gol as coisas vão voltar ao normal. É um cara que não deixa de lutar nunca, as coisas vão voltar ao normal - disse o treinador.

A seca de Lucho Rodríguez

Lucho Rodríguez se prepara para finalizar em treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Desde julho de 2024, quando foi anunciado como reforço do Bahia, as expectativas são altas por boas atuações de Lucho Rodríguez, que logo surpreendeu e marcou um gol decisivo para o Bahia, contra o Botafogo na Copa do Brasil, em seu terceiro jogo com a camisa tricolor. Dali em diante foram mais seis gols e uma assistência até o fim da temporada, atuações que renderam a Lucho sucessivas convocações para a seleção uruguaia.

Mas, em 2025, o atacante ainda tenta encontrar uma constância e vive em oscilação. Atualmente ele tem sete gols em 25 jogos e segue como um dos artilheiros do time na temporada, ao lado de Erick e Erick Pulga. Lucho, porém, não balança as redes desde o dia 26 de março, em partida contra o Ceará, válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Ele, incusive passou a alternar entre titulares e reservas do Bahia e viu William José, seu concorrente na posição, crescer e ganhar espaço no time de Rogério Ceni. Mas ainda assim Lucho é titular na maioria das partidas, principalmente pelo seus aspecto físico que se encaixa no modelo de jogo proposto pelo treinador.

Lucho deve receber uma nova chance nesta quarta-feira, quando o Bahia visita o Atlético Nacional (COL) na Colômbia em um dos jogos mais importantes do ano que pode valer classificação na Libertadores.