Adversário do Atlético, Mirassol vive grande fase na temporada e carrega sequência invicta

O Atlético terá um grande desafio diante do Mirassol, que vive grande fase na temporada e chega embalado por uma sequência invicta. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético terá um grande desafio diante do Mirassol, que vive grande fase na temporada e chega embalado por uma sequência invicta. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Mirassol atravessa seu melhor momento no ano. A equipe paulista está há cinco partidas sem perder, com quatro vitórias e um empate no período, mostrando evolução e ganhando confiança para a sequência da temporada.

No Campeonato Brasileiro, porém, o clube ainda tenta reagir na tabela. O Mirassol ocupa a 18ª colocação, com 13 pontos, e segue na zona de rebaixamento. Já na Libertadores, o cenário é bem diferente: o time lidera o Grupo G, com nove pontos, e está próximo de garantir classificação para as oitavas de final.

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Na Copa do Brasil, a equipe também vive momento positivo. Nesta semana, avançou às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino.

A boa fase contrasta com o momento vivido anteriormente. Antes da atual sequência invicta, o Mirassol atravessava uma crise técnica e acumulava resultados negativos. Nos cinco jogos anteriores, havia conquistado apenas uma vitória. Agora, recuperado e em alta, o time chega fortalecido para o confronto diante do Atlético.

Atlético nunca perdeu para o Mirassol

O confronto entre Atlético e Mirassol ainda é recente. As equipes passaram a se enfrentar apenas em 2025, após o clube paulista conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

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Nos dois confrontos disputados até aqui, o Atlético segue invicto, com uma vitória e um empate. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 no estádio Maião, em Mirassol. Na ocasião, o Galo chegou a estar à frente no placar, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos da partida. Já no duelo do returno, o time mineiro levou a melhor e venceu por 1 a 0, na Arena MRV. O gol da vitória foi marcado por Victor Hugo, logo nos primeiros minutos de jogo.

Hulk em Atlético-MG x Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

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