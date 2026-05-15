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Adversário do Atlético, Mirassol vive grande fase na temporada e carrega sequência invicta

Time paulista vive melhor momento na temporada

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/05/2026
14:00
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Mirassol x Bragantino (Foto: JP Pinheiro / Agencia Mirassol)
imagem cameraMirassol x Bragantino (Foto: Zé Rafael/Uaifoto/Folhapress)
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O Atlético terá um grande desafio diante do Mirassol, que vive grande fase na temporada e chega embalado por uma sequência invicta. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético terá um grande desafio diante do Mirassol, que vive grande fase na temporada e chega embalado por uma sequência invicta. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Mirassol atravessa seu melhor momento no ano. A equipe paulista está há cinco partidas sem perder, com quatro vitórias e um empate no período, mostrando evolução e ganhando confiança para a sequência da temporada.

No Campeonato Brasileiro, porém, o clube ainda tenta reagir na tabela. O Mirassol ocupa a 18ª colocação, com 13 pontos, e segue na zona de rebaixamento. Já na Libertadores, o cenário é bem diferente: o time lidera o Grupo G, com nove pontos, e está próximo de garantir classificação para as oitavas de final.

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Na Copa do Brasil, a equipe também vive momento positivo. Nesta semana, avançou às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino.

A boa fase contrasta com o momento vivido anteriormente. Antes da atual sequência invicta, o Mirassol atravessava uma crise técnica e acumulava resultados negativos. Nos cinco jogos anteriores, havia conquistado apenas uma vitória. Agora, recuperado e em alta, o time chega fortalecido para o confronto diante do Atlético.

Atlético nunca perdeu para o Mirassol

O confronto entre Atlético e Mirassol ainda é recente. As equipes passaram a se enfrentar apenas em 2025, após o clube paulista conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

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Nos dois confrontos disputados até aqui, o Atlético segue invicto, com uma vitória e um empate. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 no estádio Maião, em Mirassol. Na ocasião, o Galo chegou a estar à frente no placar, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos da partida. Já no duelo do returno, o time mineiro levou a melhor e venceu por 1 a 0, na Arena MRV. O gol da vitória foi marcado por Victor Hugo, logo nos primeiros minutos de jogo.

Hulk em Atlético-MG x Mirassol
Hulk em Atlético-MG x Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

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