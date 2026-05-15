Éverson alcança marca inédita no Atlético e supera ídolo antecessor

Na decisão por pênaltis contra o Ceará, o Atlético garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O grande destaque da disputa foi o goleiro Éverson, que alcançou uma marca inédita com a camisa alvinegra.

Na decisão por pênaltis contra o Ceará, o Atlético garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O grande destaque da disputa foi o goleiro Éverson, que alcançou uma marca inédita com a camisa alvinegra.

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Além de converter a cobrança decisiva, o camisa 22 defendeu duas penalidades e se tornou o goleiro com mais pênaltis defendidos na história do Atlético. Agora, Éverson soma 22 defesas em disputas e cobranças de pênalti pelo clube.

A marca supera a de Victor, que acumulava 20 defesas e era o antigo recordista do Galo. Após a classificação diante do Ceará, Éverson comentou sobre a responsabilidade de suceder um dos maiores ídolos da história atleticana: — Responsabilidade muito grande, o antecessor era o Victor, maior goleiro da história do clube e que foi peça importante no título da Libertadores em decisões por pênaltis. Sempre que tem disputa, o torcedor do Galo coloca confiança no goleiro — disse Éverson

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A maior vítima de Éverson com a camisa do Atlético é o Flamengo. Ao todo, o goleiro já defendeu cinco cobranças de pênalti contra a equipe carioca. As defesas aconteceram em diferentes competições: três na Supercopa do Brasil 2022, uma no Campeonato Brasileiro Série 2024 e outra na Copa do Brasil de 2025.

Confira abaixo todos os pênaltis defendidos por Éverson com a camisa do Atlético:

2021 — Remo — Copa do Brasil (tempo normal)

2021 — Boca Juniors — Copa Libertadores da América (disputa por pênaltis)

2021 — Boca Juniors — Copa Libertadores da América (disputa por pênaltis)

2021 — Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A (tempo normal)

2022 — Flamengo — Supercopa do Brasil 2022 (disputa por pênaltis)

2022 — Flamengo — Supercopa do Brasil 2022 (disputa por pênaltis)

2022 — Flamengo — Supercopa do Brasil 2022 (disputa por pênaltis)

2022 — América-MG — Campeonato Brasileiro Série A (tempo normal)

2023 — Caldense — Campeonato Mineiro (tempo normal)

2023 — América-MG — Campeonato Mineiro (tempo normal)

2023 — Corinthians — Copa do Brasil (disputa por pênaltis)

2024 — Flamengo — Campeonato Brasileiro Série A (tempo normal)

2025 — Orlando City — amistoso (disputa por pênaltis)

2025 — Tombense — Campeonato Mineiro (tempo normal)

2025 — Bucaramanga — Copa Sul-Americana (disputa por pênaltis)

2025 — Bucaramanga — Copa Sul-Americana (disputa por pênaltis)

2025 — Flamengo — Copa do Brasil (disputa por pênaltis)

2025 — Lanús — Copa Sul-Americana (disputa por pênaltis)

2026 — América-MG — Campeonato Mineiro (disputa por pênaltis)

2026 — América-MG — Campeonato Mineiro (disputa por pênaltis)

2026 — Ceará — Copa do Brasil (disputa por pênaltis)

2026 — Ceará — Copa do Brasil (disputa por pênaltis)

Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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