Desfalques: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Mirassol

O técnico Eduardo Domínguez terá uma série de desfalques e dúvidas para escalar o Atlético diante do Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez terá uma série de desfalques e dúvidas para escalar o Atlético diante do Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Na defesa, Ruan segue como dúvida após sofrer um problema no tornozelo esquerdo, que já o tirou das últimas partidas. No meio-campo, o Atlético também tem três preocupações: Victor Hugo, com edema na coxa esquerda; Gustavo Scarpa, com uma torção no joelho direito; e Bernard, que sofreu um trauma no pé.

O quarteto ainda é dúvida para o confronto, mas a tendência é de que nenhum deles esteja recuperado a tempo de ficar à disposição para a partida deste sábado.

continua após a publicidade

Por outro lado, Lyanco e Alan Franco retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada, diante do Botafogo. A dupla já atuou no meio de semana, contra o Ceará, pela Copa do Brasil, e volta a ser opção para Eduardo Domínguez.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Mirassol

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares

Lesionados: Ruan, Gustavo Scarpa, Bernard, Victor Hugo, Patrick

continua após a publicidade

Reinier e Cissé em treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🤑 Ganhe até R$100 em aposta extra na Esportivabet - somente hoje. Confira as regras.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável