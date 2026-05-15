Desfalques: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Mirassol
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O técnico Eduardo Domínguez terá uma série de desfalques e dúvidas para escalar o Atlético diante do Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Na defesa, Ruan segue como dúvida após sofrer um problema no tornozelo esquerdo, que já o tirou das últimas partidas. No meio-campo, o Atlético também tem três preocupações: Victor Hugo, com edema na coxa esquerda; Gustavo Scarpa, com uma torção no joelho direito; e Bernard, que sofreu um trauma no pé.
O quarteto ainda é dúvida para o confronto, mas a tendência é de que nenhum deles esteja recuperado a tempo de ficar à disposição para a partida deste sábado.
Por outro lado, Lyanco e Alan Franco retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada, diante do Botafogo. A dupla já atuou no meio de semana, contra o Ceará, pela Copa do Brasil, e volta a ser opção para Eduardo Domínguez.
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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Mirassol
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares
Lesionados: Ruan, Gustavo Scarpa, Bernard, Victor Hugo, Patrick
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