Desfalques e dúvidas: As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Inter

O Atlético busca virar a chave após a derrota na final do Mineiro, e o foco agora é outro: a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Inter nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV, em jogo da 5° rodada da competição.

O Atlético busca virar a chave após a derrota na final do Mineiro, e o foco agora é outro: a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Inter nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV, em jogo da 5° rodada da competição.

continua após a publicidade

O alvinegro ainda não venceu no Brasileirão, e vai em busca dos primeiros três pontos diante do colorado. Nas primeiras quatro rodadas, empatou duas e foi derrotado em outras duas. A equipe mineira ocupa a 17° colocação com dois pontos conquistados.

Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez tem problemas para escalar o time que vai à campo. A iniciar pela lateral direita, Natanael foi expulso na última partida contra o Grêmio e está suspenso. Para a posição, a opção direta é Preciado, no entanto o equatoriano não faz um bom início com a camisa do Atlético, sendo questionado e vaiado pela torcida, podendo gerar uma pressão extra na partida.

continua após a publicidade

Outra opção é escalar o volante Alan Franco, que já atuou diversas vezes na função. Porém, o Galo também tem desfalques no meio, e isso significaria mexer ainda mais na equipe.

Outro problema é para escalar justamente o meio campo do Galo. Maycon sofreu uma lesão na panturrilha na última semana durante treinamentos, não jogou o clássico e segue fora. Em seu lugar entrou o jovem Cissé, mas com apenas 15 minutos contra o Cruzeiro foi substituído com dores no pé.

continua após a publicidade

O volante teve um profundo corte e precisou levar pontos no local. Exames descartaram uma lesão, no entanto, o jogador é dúvida para a partida. Para a vaga, Domínguez tem algumas opções, entre elas promover a estreia do argentino Tomas Pérez, contratado nessa janela mas que ainda não atuou com a camisa atleticana.

Além dele, El Barba pode dar chance para o jovem Patrick que ainda não foi utilizado nessa temporada ou recuar algum homem mais avançado para a função. Igor Gomes é um dos cotados, no clássico o meia entrou quando Cissé foi substituído.

No ataque a dúvida é quais jogadores serão escolhidos para atuar ao lado de Hulk. Nesse setor não há desfalques, mas várias são as possibilidades de Domínguez, tanto com um ataque mais móvel quanto com um homem ao lado do camisa 7 para formar uma dupla.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Opções do Atlético contra o Cruzeiro

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Lyanco

Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Tomás Pérez

Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra

Lesionados: Alexsander, Maycon, Cissé (dúvida)