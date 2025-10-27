Atlético-MG x Independiente del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana
Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 na Arena MRV, pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (tv aberta), Espn (tv fechada) e Disney+ (streaming pago). Clique para assistir no Disney+.
Na partida da ida os times empataram em 1 a 1 em Quito no Equador, com gols de Sornoza para o Del Valle, e Dudu, já nos acréscimos para o Galo. Quem vencer se classifica para a grande final, um novo empate leva a decisão para as penalidades.
Ficha do jogo
Como chega o Atlético?
O Atlético chega após jogar no sábado (25) e vencer por 1 a 0 na Arena MRV o Ceará, jogo importante em confronto direto contra o rebaixamento. Com a vitória o Galo ganhou duas posições e abriu cinco de vantagem ao Vitória, primeiro da zona.
Para a partida pela Sul-Americana, Sampaoli tem o retorno do volante Fausto Vera, que volta após cumprir suspensão no jogo da ida. No entanto, perdeu Gustavo Scarpa que recebeu o terceiro amarelo e esta suspenso. A dúvida fica por conta de quem irá substituir o camisa 10, se o treinador atleticano colocará outro atacante montando um time mais ofensivo, tendo três à frente igual fez contra o Ceará, ou se vai fortalecer o meio com mais um homem no setor.
Como chega o Independiente del Valle?
O Independiente del Valle chega descansado para o confronto, o time teve seu jogo adiado e não entrou em campo no final de semana. O time é líder do campeonato equatoriano, com boa vantagem para o segundo colocado.
A tendência é que o técnico Javier Rabanal não faça grandes mudanças na equipe para a partida. O time não perde jogando fora de casa há seis partidas, tendo vencido cinco desses jogos.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Independiente del Valle
Atlético-MG x Independiente del Valle
Volta- Semifinal - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte)
👁️ Onde assistir: SBT, Espn e Disney +
🟨 Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)
📺 VAR: Christian Ferreyra (URU)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Bernard; Dudu, Rony e Hulk
Independiente del Valle (Técnico: Javier Rabanal)
Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza; Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli.
