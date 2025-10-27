Atlético-MG vê chances de rebaixamento diminuírem com fechamento da rodada
Galo subiu duas posições na tabela do Brasileirão
A 30° rodada do Brasileirão foi importante para o Atlético na briga contra o rebaixamento. No último sábado (25), venceu o Ceará, rival direto por 1 a 0 na Arena MRV. Além disso viu alguns concorrentes da parte de baixo da tabela tropeçarem fazendo com que a distância da zona seja maior.
Com a vitória diante do Ceará, o Galo somou três pontos e chegou a 36, ganhando duas posições e indo para 13°. Com isso ultrapassou o próprio Vozão (14°) com 35 pontos, e o Internacional (15°), que perdeu para o Fluminense no sábado por 1 a 0, e também tem 35 pontos.
Três pontos atrás do Inter, está o Santos, que ficou no empate em 2 a 2 com o Botafogo fora de casa e chegou a 32. Abrindo a zona do rebaixamento, o Vitória perdeu em casa para o Corinthians por 1 a 0 e se mantém com 31 pontos somados.
Desse bloco de times que brigam contra o rebaixamento, é importante ressaltar que Atlético, Ceará, e Santos tem uma partida a menos, são 29 no total . Vitória e Internacional têm uma a mais, já disputaram 30 partidas pelo Brasileirão.
Chances de Rebaixamento do Atlético
Segundo o departamento de matemática da UFMG, especializado em estatísticas no futebol, antes da 30° rodada o Galo tinha 12,8% de chances de rebaixamento. Com a vitória e os tropeços de alguns rivais diretos esse número baixou para 3,9% de chances de cair para a segunda divisão.
Confira as chances de rebaixamento dos times que disputam diretamente com o Atlético na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro:
12° - Bragantino - 8,5% (30 jogos)
14° - Ceará - 9,7% (29 jogos)
15° - Internacional - 10,2% (30 jogos)
16° - Santos - 35,4% (29 jogos)
17° - Vitória - 57,9% (30 jogos)
