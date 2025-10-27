Atlético-MG tem baixa importante para jogo de volta da Sul-Americana
jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo
O Atlético tem uma baixa importante para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo enfrenta nesta terça-feira (28), o Independiente del Valle (EQU) às 21h30 na Arena MRV.
No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.
Para a partida, o técnico Sampaoli não terá o camisa 10 da equipe, Gustavo Scarpa. O jogador recebeu o terceiro amarelo no jogo de ida e cumpre suspensão automática.
Scarpa não sabia que estava pendurado na Sul-Americana
Após a partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, um fato curioso chamou atenção, Gustavo Scarpa disse não saber que estava pendurado na Sul-Americana e que não foi avisado pelo Atlético sobre a situação.
"Triste demais, foi um vacilo meu, obviamente, de ter tomado o cartão e também de não ter buscado a informação para ninguém que eu estava pendurado, também não fui avisado, estou muito triste. "
Apesar de estar de fora da partida decisiva, Scarpa se mostrou confiante na equipe para buscar a classificação para a tão desejada final continental.
"Confiante na equipe, independente de quem jogue, com certeza vai dar conta do recado. Então, muito empolgado para que terça-feira a gente conquiste um grande objetivo, que é estar na final da Sul-Americana".
Scarpa na temporada pelo Atlético
Scarpa é muito importante na temporada do Atlético, participando de quase todas as partidas da equipe, só ficou de fora de quatro ao longo de todo o ano. O jogador atuou em 58 jogos, marcou quatro gols e deu 11 assistências.
