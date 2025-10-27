Na próxima terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O paredão atleticano projetou a partida e disse qual caminho o Galo deve seguir para se classificar para à final do torneio continental.

Na próxima terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O paredão atleticano projetou a partida e disse qual caminho o Galo deve seguir para se classificar para à final do torneio continental.

Éverson é peça fundamental do Atlético, tanto debaixo das traves, operando milagres e ajudando o time a sofrer menos gols, quanto com os pés, fazendo a saída de bola e lançamentos rápidos criando oportunidades de gol.

Após a partida contra o Ceará, o goleiro falou sobre o jogo decisivo pela Sul-Americana, a dificuldade do adversário e que está preparado, caso o time precise de sua contribuição.

" Com certeza terça-feira é o jogo mais importante, que não seja só o meu melhor jogo, mas seja o melhor jogo do Atlético, que o Atlético consiga sair vitorioso, se precisar da minha pessoa vou trabalhar pra chegar na terça-feira aqui e poder dar minha parcela de contribuição. "

"É um adversário muito difícil, que é bi campeão da competição, adversário perigoso. Não chegou na semifinal à toa, mas a gente pode fazer um grande jogo coletivamente e conquistar a classificação para a final."

Éverson fez grandes defesas e ajudou o Atlético a vencer a partida contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

E se for para os pênaltis?

Éverson também comentou sobre a possibilidade da partida ir para a decisão por pênaltis, e mostrou-se preparado para contribuir com o Atlético com o que for necessário.

"Jogos de copa a gente tem a preparação a mais, devido a uma possível decisão de pênaltis, mas independente disso temos que estar sempre preparados. A gente vai analisar mais o adversário, os possíveis batedores de pênalti, que é uma possibilidade que pode acontecer para a gente passar e avançar para a final da Sul-Americana."

Caminho para o Atlético classificar na Sul-Americana

O paredão atleticano ainda falou sobre a importância da torcida do Galo para o time, como ela faz diferença nas partidas de copa, e que o time tenha uma noite inspirada para poder avançar a final.

"Que o torcedor venha, nos incentive, faça o 12° jogador, faça aquela sinergia da Copa Libertadores do ano passado, para que a gente possa passar de um adversário muito difícil. Que a gente faça um grande jogo coletivamente, que o Éverson não tome gol, que o ataque possa fazer gols e a gente conquiste essa vaga para a final da Sul-Americana