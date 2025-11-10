O Fortaleza é finalista em 12 categorias no Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2025, premiação que reconhece profissionais, projetos e instituições de destaque na indústria do futebol na região. O clube é um dos mais indicados nesta edição.

O Tricolor concorre em várias categorias estratégicas da premiação, reforçando o aumento das ações voltadas para a torcida. A cerimônia será realizada no dia 4 de dezembro, no Recife Expo Center, durante a Confut Nordeste.

Um dos destaques é a indicação da campanha "Pra Todo Tricolor - Sócio Grátis", na categoria Melhor Ação/Campanha Publicitária. Lançado no início de setembro, o plano gratuito gerou 19 mil novas adesões nas três primeiras semanas.

A iniciativa oferece até cinco mil ingressos gratuitos por jogo para membros inscritos, tendo a ideia de ampliar o acesso da torcida ao estádio. Desde então, o Fortaleza já observou impacto no engajamento e nas receitas indiretas.

Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, está indicado na categoria Direção Executiva Geral. A votação vai até 29 de novembro, com peso dividido entre especialistas (dois terços) e o público (um terço).

Confira todas as indicações do Fortaleza:

Melhor Ação/Campanha Publicitária Melhor Programa de Sócios Melhor Departamento de Licenciamento Melhor TV de Clube (TV Leão Cassino Bet) Marketing Esportivo (Marcel Pinheiro) Profissional Comercial (Victor Simpson) Direito Desportivo (Fabíola Guedes) Finanças (Eduardo Moreira) Psicologia (Sheyla Gomes) Fisioterapia (Patrício Teixeira) Gestão de Pessoas (Juliana Menezes) Clube com Melhores Práticas de Gestão

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quarta-feira (12), fora de casa, contra o Atlético-MG. O duelo atrasado da 16ª rodada da Série A terá início às 20h30 (de Brasília).