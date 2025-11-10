Fortaleza é indicado em 12 categorias no prêmio Confut Nordeste 2025
Cerimônia acontecerá em dezembro
O Fortaleza é finalista em 12 categorias no Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2025, premiação que reconhece profissionais, projetos e instituições de destaque na indústria do futebol na região. O clube é um dos mais indicados nesta edição.
O Tricolor concorre em várias categorias estratégicas da premiação, reforçando o aumento das ações voltadas para a torcida. A cerimônia será realizada no dia 4 de dezembro, no Recife Expo Center, durante a Confut Nordeste.
Um dos destaques é a indicação da campanha "Pra Todo Tricolor - Sócio Grátis", na categoria Melhor Ação/Campanha Publicitária. Lançado no início de setembro, o plano gratuito gerou 19 mil novas adesões nas três primeiras semanas.
A iniciativa oferece até cinco mil ingressos gratuitos por jogo para membros inscritos, tendo a ideia de ampliar o acesso da torcida ao estádio. Desde então, o Fortaleza já observou impacto no engajamento e nas receitas indiretas.
Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, está indicado na categoria Direção Executiva Geral. A votação vai até 29 de novembro, com peso dividido entre especialistas (dois terços) e o público (um terço).
Confira todas as indicações do Fortaleza:
- Melhor Ação/Campanha Publicitária
- Melhor Programa de Sócios
- Melhor Departamento de Licenciamento
- Melhor TV de Clube (TV Leão Cassino Bet)
- Marketing Esportivo (Marcel Pinheiro)
- Profissional Comercial (Victor Simpson)
- Direito Desportivo (Fabíola Guedes)
- Finanças (Eduardo Moreira)
- Psicologia (Sheyla Gomes)
- Fisioterapia (Patrício Teixeira)
- Gestão de Pessoas (Juliana Menezes)
- Clube com Melhores Práticas de Gestão
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quarta-feira (12), fora de casa, contra o Atlético-MG. O duelo atrasado da 16ª rodada da Série A terá início às 20h30 (de Brasília).
