Hulk será homenageado pelo Atlético-MG na Arena MRV contra o Fortaleza

Nesta quarta-feira (12), Hulk será homenageado pelo Atlético na Arena MRV na partida contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam às 20h30 em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

O ídolo atleticano ultrapassou a marca de 500 gols em sua carreira profissional. Com a camisa do Galo Hulk fez o maior número de gols por uma equipe, são 133 marcados.

Diante disso, o Atlético está preparando ações para homenagear o camisa 7. A Arena MRV contará com um grande mosaico 3D em referência a grande marca atingida. A arte será mostrada durante a entrada em campo dos jogadores.

Além disso, os torcedores também receberão uma fita verde para colocar nas lanternas dos celulares e ao ligar a lanterna, refletir a cor em alusão ao super herói que deu apelido ao ídolo atleticano.

Hulk em grupo estrelado

Com a marca atingida, Hulk, ídolo do Atlético, entrou para a lista exclusiva de atletas em atividade que fizeram 500 ou mais gols no futebol. Agora, apenas seis atletas fazem parte desta lista atualmente, todos os estrelas mundiais renomadas. Confira a lista;

1°- Cristiano Ronaldo - 950 gols

2°- Lionel Messi - 897 gols

3°- Robert Lewandowski - 718 gols

4°- Luís Suarez - 600 gols

5°- Karim Benzema - 502 gols

6° - Hulk - 501 gols

Hulk, Cristiano Ronaldo e Messi (Lance!)

Hulk pelo Atlético

Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou, para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).

O super-herói atleticano ocupa a 9° colocação, empatado com Marques, de maiores artilheiros da história do Galo, com 133 gols em 282 partidas. O jogador fica atrás de outros ídolos como Reinaldo, Dadá Maravilha e Guilherme. Além disso, Hulk é maior artilheiro da Arena MRV atualmente, com 20 gols anotados na casa do Atlético.