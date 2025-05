Atlético-MG x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo CAM FLU 8ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 11 de maio de 2025, às 17h30 (de Brasília) Local Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais Árbitro Ramon Abatti Abel Assistentes Bruno Boschilia e Alex dos Santos Var Wagner Reway Onde assistir

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto, válido pela oitava rodada do Brasileirão, será transmitido na Globo e no Premiere.

O Galo está em décimo, com nove pontos e vem de três jogos sem perder no campeonato. A sequência começou com uma vitória sobre o Botafogo na Arena MRV, seguido de um empate com o Mirassol fora de casa e uma vitória sobre o Juventude em Caxias do Sul.

O departamento médico do Atlético tem seis nomes no momento: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea / pode voltar contra o Fluminense), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Um reforço garantido para o Atlético contra o Fluminense é Hulk. O atacante volta a ser relacionado após ficar fora de duas partidas em que foi poupado para fazer trabalhos físicos em Belo Horizonte. Alan Franco pode surgir entre os relacionados para a partida contra o Fluminense. O volante iniciou o processo de transição e a aparição do meia na partida não é descartada.

Lyanco e Arana também estão próximos de uma volta, mas não deve ocorrer contra o Fluminense. Os atletas ainda não iniciaram o processo de transição, com isso é difícil que apareçam entre os relacionados da partida deste domingo (11).

Cuello em Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi (foto: Luiz Erbes/AGIF).

O Flu, por sua vez, está em quinto, com 13 pontos e busca vencer para manter-se próximo da liderança. Um triunfo diante dos mineiros pode colocar o time no G4 ao fim da rodada. O clube vem de uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, que começou com a derrota para o Botafogo no Nilton Santos, o empate com o Vitória e uma virada sobre o Sport, ambos no Maracanã.

A equipe de Renato Gaúcho pode ter um reforço importante no jogo deste final de semana. O zagueiro Thiago Silva e o atacante Riquelme, que estavam em fase final de recondicionamento físico, podem aparecer na lista de relacionados. Além deles, o Flu teve a volta de Renato Augusto e Isaque na partida pela Sul-Americana, contra o GV San José. O veterano estava fora há mais de três meses por conta de uma lesão no ombro, enquanto o garoto contundiu o joelho. Entre os desfalques, estão o atacante Cano e o meia Otávio, que se recuperam das respectivas lesões no joelho e no tendão de Aquiles.

Momento do gol da virada de Everaldo para o Fluminense sobre o Sport (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG x Fluminense:

✅FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, dia 11 de maio de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

📺 Onde assistir: Globo e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista (Rômulo); Rubens, Fausto Vera (Alan Franco) e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio (Keno), Arias e Everaldo.