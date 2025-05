A grande sequência como visitante do Atlético-MG finalmente acabou, mas com saldo negativo. Agora, o Galo vai ter seis jogos seguidos em Belo Horizonte, cinco deles como mandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 11 partidas, sete vitórias e quatro empates. Com isso, essa sequência pode ser crucial para uma virada de chave na temporada atleticana.

Jogos em Belo Horizonte

11/05 - Galo x Fluminense - Brasileirão - Arena MRV

15/05 - Galo x Caracas - Sul-Americana - Arena MRV

18/05 - Cruzeiro x Galo - Brasileirão - Mineirão

21/05 - Galo x Maringá - Copa do Brasil - Arena MRV

24/05 - Galo x Corinthians - Brasileirão - Arena MRV

29/05 - Galo x Cienciano - Sul-Americana - Arena MRV

Os jogos são de suma importância para o Atlético. No Brasileirão, o Galo está no meio da tabela, e precisa pontuar para subir na classificação.

continua após a publicidade

Na Sul-Americana, o alvinegro perdeu a liderança. Vale lembrar de que na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado classifica direto, o segundo de cada grupo disputa um playoffs contra times oriundos da Libertadores. Com isso, essas partidas definirão a vida do Atlético no torneio.

Na Copa do Brasil, o Atlético também precisa vencer. No jogo de ida, o Galo empatou em 2 a 2 com o Maringá, com isso quem vencer se classifica para as oitavas de final do torneio.

continua após a publicidade

Sequência fora de casa

O Atlético terminou uma fase da temporada complicada, com cinco partidas seguidas fora de Belo Horizonte. O Galo venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu uma.

23/04 - Caracas 1 x 1 Galo - Sul-Americana - Estádio Olímpico de la UCV. Venezuela

26/04 - Mirassol 2 x 2 Galo - Brasileirão - Estádio José Maria de Campos Maia

29/04 - Maringá 2 x 2 Galo - Copa do Brasil - Estádio Willie Davids

05/05 - Juventude 0 x 1 Galo - Brasileirão - Estádio Alfredo Jaconi

08/05 - Deportes Iquique 3 x 2 Galo - Estádio Tierra de Campeones